banner762
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
41 0
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
7 0
 
35 0
Sebze yemek zengin işi
Sebze yemek zengin işi
61 0
Efsane geri dönüyor
Efsane geri dönüyor
40 0
Tarihi maçta şampiyon Nadal
Tarihi maçta şampiyon Nadal
7 0
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
33 0
banner661

Helvacıoğlu’ndan üzen veda

banner476

Girne bölgesi köylerinden Karaoğlanoğlu son günlerde yaşanan ani vefatlarla sarsılmaya devam ediyor.

banner714
Helvacıoğlu’ndan üzen veda
 
Girne bölgesi köylerinden Karaoğlanoğlu son günlerde yaşanan ani vefatlarla sarsılmaya devam ediyor.
Aslen Larnakalı olup 1974 sonrasında Karaoğlanoğlu’na yerleşen Hüseyin Helvacıoğlu dün hayatını kaybetti.
70 yaşındaki Helvacıoğlu’nun ani vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Helvacıoğlu’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.