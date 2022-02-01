Helvacıoğlu’ndan üzen veda

Girne bölgesi köylerinden Karaoğlanoğlu son günlerde yaşanan ani vefatlarla sarsılmaya devam ediyor.
Girne bölgesi köylerinden Karaoğlanoğlu son günlerde yaşanan ani vefatlarla sarsılmaya devam ediyor.
Aslen Larnakalı olup 1974 sonrasında Karaoğlanoğlu’na yerleşen Hüseyin Helvacıoğlu dün hayatını kaybetti.
70 yaşındaki Helvacıoğlu’nun ani vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Helvacıoğlu’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.