Hellimle ilgili karar günü

Avrupa Komisyonu’nun hellim ile ilgili kararını bu akşam açıklaması bekleniyor



Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, tüm AB üyesi ülkelerin hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak AB nezdinde patentinin alınmasına olumlu yaklaştığını belirtti.

Alithia gazetesi, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, sosyal medyada yapmış olduğu ki ilgili paylaşımına yer verdi.

Habere göre Kadis, AB’nin ilgili komitesinin dün yapmış olduğu görüşmede hellimin P.O.P olarak tescil edilmesi başvurusunu ele aldığını, tüm üye ülkelerin bu konuya olumlu yaklaştığını belirtti.

Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’taki peynir üreticilerinin, sektörün sorunsuz işlemesini ve sürdürülebilirliğini sağlamama konusundaki endişelerinin teyit edilmesinin ardından 5 Nisan’dan itibaren faaliyetlerini süresiz olarak askıya alma kararı aldıklarını yazdı.

Habere göre peynir üreticileri bu kararı, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis tarafından hellim konusunda bilgilendirilmesinin ardından aldı.

Peynir üreticileri ayrıca sektörde etkilenen tüm üyelerini 5 Nisan’da Rum Başkanlık Sarayı önünde yapılacak olan eyleme de davet etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun hellim ile ilgili kararının Pazartesi akşamı duyurulacağını yazdı.

Gazete AB üyesi ülkelerin o güne kadar, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescil edilmesi için kendilerine dün bildirilen yönetmenliğe ilişkin son taslak konusundaki kararlarını yazılı olarak sunmasının da istendiğini belirtti.

AB üyesi hiçbir ülkenin olumsuz görüş veya itirazı dile getirmediğini yazan gazete, bunun aksine çoğunun desteğini ifade ettiğini yazdı.

ANASTASİADİS, HELLİMİN TESCİLİYLE İLGİLİ KARARDAN MEMNUN

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, hellimin “menşe ismi korumalı ürün” (POP) olarak tescil edilmesi ışığında, Avrupa Komisyonu’nun kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rum haber kaynaklarına göre, önceki gün Limasol’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, tescil konusunda zorlu bir çaba verdiklerini söyledi.

Bunun zor bir mücadele olduğunu, fakat her hâlükârda memnun olduklarını dile getiren Anastasiadis, hellimin tescilinin bugün kesin olarak ilan edilmesini umduğunu ifade etti.

Bunun bir yandan ürünün korunmasına, diğer yandan da ihracatın artmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağını ifade eden Anastasiadis, Rum tarafındaki peynir üreticilerinin tepkileri konusunda ise, mantığın hakim olmasını dileyerek, bazı nesnel zorluklar bulunduğunu ve iyi bir gayretle bunların aşılacağını sözlerine ekledi.

Anastasiadis bir başka açıklamasında ise Avrupa Konseyi kararlarını yorumlayarak, sonucun önemli olduğunu söyledi.

“Yalnızca Kıbrıslı Rumları değil, Kıbrıslı Türkleri de temsil eden Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarlarının güvenceye alınması, ellerinden gelenin en iyisini başarmaya çalışmalarının görevleri olduğunu” öne süren Anastasiadis, Türkiye’nin, AB ve üye devletler karşısındaki yükümlülüklerini yerine getireceği konusunda vaatlerde bulunduğunu ifade etti.

