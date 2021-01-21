Hellimin kaymağını başkaları yiyor

Kıbrıslı Türklerle Rumların, hellimin tescili konusunda uzlaşıya varamaması sonucu, “hellimin kaymağını” Kıbrıslılar hariç herkes yemeye devam ediyor. Rumlar, hellimin isim kullanımı nedeniyle Bulgar şirketine açtığı davayı kaybetti

Rumlar, hellimin isim kullanımı nedeniyle Bulgar şirketine açtığı davayı kaybetti.AB'nin üç resmi mahkemesinden birisi olan AB Genel Mahkemesi, Kıbrıs Hellim Üreticileri Birliği'nin 'hellim' adının kullanılması gerekçesiyle bir Bulgar şirketine aleyhine açtığı davada, ürünün 'isim kullanımı' konusunda bir karışıklık olmadığına hükmetti.Rum basının haberlerine göre, mahkeme, dün sonuçlanan davanın gerekçeli kararında, Bulgar firmasının 'loumi' kelimesini kullanmasının, 'halloumi' şeklinde tescil edilen hellimin ismi üzerinde zayıf şekilde bir etkisi olduğuna, BBQ kısmının ise ürünün tüketilme şekline dair açık ibare olduğuna hükmederek, davayı Bulgar şirketi lehine sonuçlandırdı.Karar, Rum basını tarafından "darbe" olarak nitelenirken, bunun Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında süregelen hellimin coğrafi tescili tartışmaları konusunda önemli bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor.Kıbrıs Hellim Üreticileri Birliği’nin, Bulgar menşeili bir firmanın “BBQloumi” isimli ürününe karşı AB Genel Mahkemesi’nde açtığı davanın, Bulgar firmanın ‘lehine’ sonuçlanmasının ardından Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Postası’na konuştu.Avunduk, “Kıbrıslı Rumlar bizimle uzlaşsa, o zaman hem tescili gerçeklemiş olan bir isim elimizde olurdu, hem de hellimi andıran veya çağrıştıran isimlere karşı birlikte mücadele etme şansımız olurdu” dedi.Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların, hellimin tescili konusunda bir türlü uzlaşıya varamaması sonucu, “hellimin kaymağını” Kıbrıslılar hariç herkes yemeye devam ediyor.Türkiye’de üretim yapan ‘Sütaş’ isimli firmanın “Izgarella” ismiyle hellim ‘benzeri’ bir ürünü piyasaya sunmasının ardından tekrardan gündeme gelen “hellimin tescili” konusu, bu kez de Bulgaristan menşeili M. J. Dairies EOOD adlı firmanın satışa sunduğu “BBQloumi” isimli ürünle yeniden gündeme geldi.Kıbrıs’ın güneyindeki “Kıbrıs Hellim Üreticileri Birliği”, “BBQloumi” isimli ürünün, hellimin “isim kullanımı” konusunda karışıklık yarattığı gerekçesiyle Mart 2020’de, AB'nin üç resmi mahkemesinden biri olan AB Genel Mahkemesi’nde, Bulgaristan menşeili firmaya dava açmıştı.Söz konusu dava dün, Bulgar menşeili firmanın ‘lehine’ sonuçlandı.Rum basınında yer alan haberlere göre, mahkeme, dün sonuçlanan davanın gerekçeli kararında, Bulgar firmasının 'loumi' kelimesini kullanmasının, 'halloumi' şeklinde tescil edilen hellimin ismi üzerinde zayıf şekilde bir etkisi olduğuna, BBQ kısmının ise ürünün tüketilme şekline dair açık ibare olduğuna hükmederek, davayı Bulgar şirketi lehine sonuçlandırdı.Karar, Kıbrıs Rum basını tarafından "darbe" olarak nitelenirken, bunun Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında süregelen hellimin coğrafi tescili tartışmaları konusunda önemli bir dönüm noktası olabileceği ifade edildi.Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, “Biz, farklı isimler gibi; bu veya benzeri yollara başvurmayız. Biz, hellim ve helloumi isimlerinin AB’de, Kıbrıslı Türklerin haklarına halel gelmeksizin tescil edilmesini istiyoruz” dedi.Kıbrıs Rum basınının, karara “darbe” nitelemesi yapmasını, “Rumların şımarıklığı” olarak yorumlayan Avunduk, “Karşıda kullanılan isim BBQloumi. ‘Hellim’ ve ‘Halloumi’ isimleri henüz AB’de tescil edilebilmiş değil. De facto değil, de jure bir durum söz konusu” ifadelerini kullandı.Avunduk, “Gerçekleşmemiş bir isim hakkının müdafaasını yapıyorlar… Hem de aynı olmayan bir isim üzerinden! Onlar bu duruma darbe diyor, biz ise bu tutumlarına şımarıklık diyoruz” şeklinde konuştu.Kıbrıslı Rumların hellim konusunda takındığı “şımarık tavır” nedeniyle Kıbrıslı Türklerle anlaşamadığını söyleyen Avunduk, “Bu tavırlar nedeniyle isim tescil edilemiyor. Bu uzlaşmaz tutum nedeniyle, bu gibi isimler hep karşımıza çıkacak. Hâlbuki bizlerle uzlaşsalar, o zaman hem tescili gerçeklemiş olan bir isim elimizde olurdu, hem de hellimi andıran veya çağrıştıran isimlere karşı birlikte mücadele etme şansımız olurdu” dedi.Hellimin tescili konusunda yaşanan sorunu kısaca özetleyen Avunduk, “İsmin Avrupa’da tescil edilememe sebebi, bizimle anlaşmamaları. Kontrol, denetim mekanizmalarının ne şekilde yürütüleceği konusunda Kıbrıslı Rumlar her türlü inisiyatifi kendileri almak istiyorlar. Biz geçici olarak tarafsız bir denetçi gelmesini kabul ettik, onlar bunu bile kabul etmedi. Hal böyle olunca, Avrupa da tescil sürecine ‘dur’ dedi” ifadelerini kullandı.