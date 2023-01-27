Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 16 yaşında cinayete kurman giden Zehie Helin Reessur için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Feyzioğlu paylaşımda şunları söyledi:

Yaşamın baharından hayattan koparılan Helin için kahrolduk. Acımasız katili de en ağır cezayı alacaktır. Buna inanıyorum. Helin’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır, KKTC’li kardeşlerime başsağlığı diliyorum

