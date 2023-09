“Hedefimiz, KKTC’yi dünya ile buluşturmak”

Başbakan Ünal Üstel: “KKTC’yi dünya ile buluşturmak gibi bir hedefimiz var”

KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’nda konuşan

Başbakan Ünal Üstel, kurak bir ada ülkesi olan ülkenin yüzyıllardır susuzlukla boğuşmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Türkiye’den su getirilmesi projesinin 1960’lı yıllarda ilk kez yüksek sesle dile getirilmeye başlandığını, 1980’li yıllarda siyasal bir söylem haline dönüştüğünü, 1990’lı yıllarda balonla denendiğini ancak sürdürülemediğini ifade eden Üstel, borularla su getirilmesi projesinin ilk kez 2009 yılında tek başına iktidarda oldukları bir dönemde hükümet programlarında yer aldığını anlattı. Projenin, 2012 yılında iktidarları döneminde temeli atıldığını, 2015 yılında ilk etaplarının tamamlandığını ve hayata geçirilen en yaşamsal projelerden biri olduğunu vurgulayan Üstel, “Zaman bu projeye karşı çıkanları değil, bizim gibi projenin hayata geçirilmesini savunanları haklı çıkarmıştır” dedi.

Asrın Projesi diye adlandırılan bu dev projenin, asla gerçekleşemez diyenlerin aksine etap etap gerçekleştiğine dikkat çeken Başbakan Üstel, hayallerin gerçeğe dönüşmesinde önemli bir pay sahibi olan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür etti.

Başbakan Üstel, Türkiye ile birlikte bir ve kardeş olarak, birbirlerine tam güven ve uyum içerisinde yürüdükleri sürece Kıbrıs Türk halkının gerçekleştiremeyeceği hiçbir büyük proje ve hayal olamayacağına vurgu yaptı.

KKTC’ye Su İletim Projesi’nin 2. etabı olan “Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama Projesi” kapsamında Türk mühendislerce 5.7 kilometre uzunluğunda muazzam bir tünel inşa edildiğini dile getiren Üstel, bunun yanında Güzelyurt Ovası ve Mesarya Ovası ile suyu buluşturmak için kilometrelerce su iletim hattı yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini ifade etti.

Şu anda Güzelyurt Ovasında 18 bin dekarın sulanmasını sağlayan projenin, tüm etapları ile tamamlandığında, Güzelyurt’ta yaklaşık 35 bin, Mesarya Ovası’nda ise yaklaşık 98 bin dekar arazinin sulanmasının mümkün olacağını belirten Üstel, “Proje tam manası ile tamamlandığında 75 milyon metreküplük Türkiye’den gelen can suyu, topraklarımıza ve insanımıza can verecek, hayat verecek. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için anlamı çok büyüktür” diye konuştu.

Dünya genelinde yaşanan iklim krizi ve bunun yarattığı etkilerle su kaynaklarının her geçen gün azaldığını, ülkelerin su için savaşmanın eşiğine geldiğini veya savaştığını anlatan Başbakan Üstel, “O yüzden Türkiye’nin kendi topraklarından çıkan can suyunun KKTC’ye taşınması finansal bir olaydan öte yaşamsal bir olay olarak karşımızda durmaktadır” dedi.

“KKTC’yi dünya ile buluşturmak gibi bir hedefimiz var” diyen Üstel, dünya ile buluşmak için dünyaya da hazır olmak gerektiğini belirterek, bu hedef doğrultusunda emin adımlarla, Türkiye ile el ele, gönül gönüle ilerlemeye devam ettiklerini vurguladı.