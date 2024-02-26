"Hedefimiz, Gönyeli SAM'ı sanatın merkezi yapmak"

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki kursiyerlerin resimlerinin sergilendiği Gönyeli SAM Resim Sergisi açıldı. Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, SAM'ın ülkedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlerde daha aktif bir rol oynayacağını vurguladı

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde kurs gören çocuk ve yetişkinlerin resimlerini sergilendiği Gönyeli SAM Resim Sergisi 22 Şubat, Perşembe günü yapılan açılışla halka sunuldu.Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte açılışı Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu gerçekleştirdi.Çocuk Resim eğitmeni Hanife Mine Egemen’in 21 kursiyeri ve Yetişkin Resim Eğitmeni Kezban Tanlı’nın 22 kursiyerinin eserlerinin sergileneceği etkinlik 28 Şubat Çarşamba gününe kadar Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi'nde gezilebilecek.Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi sabah 08.00-19.30 saatleri arasında tüm halka açık olacak.Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu sergide yaptığı konuşmada, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi'nde uzun süredir devam eden alt yapı sorunlarını ve fiziksel zorlukları çözmek için göreve geldikleri günden beri yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Özellikle elektrik altyapısının şebeke enerjisi sistemine geçişi için yeniden düzenlemeler yapılarak sorunun çözüldüğünü, merkezi ısıtma ve yerden ısıtma sisteminin çalışır hale getirildiğini, ayrıca binanın çatı kısmındaki izolasyon sorunlarının da önemli ölçüde çözüldüğünü dile getirdi. Ayrıca, merkezdeki oyun parkının zemini ile birlikte yenilendiğini ve internet altyapısının güçlendirilerek online işlemlerin kolaylaştırıldığını kaydetti.Başkan Amcaoğlu, fiziksel sorunların aşılmasının ardından eğitmenlerle düzenli aralıklarla bir araya gelerek ihtiyaçları tespit edip giderme konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade etti. Depolama alanları, seramik fırını, araç gereç gibi eksikliklerin giderilerek aktivitelerin daha iyi şartlarda gerçekleştirilmesine olanak sağlandığını vurguladı.Konuşmasında, Merkezde 21 farklı kurs seçeneği ile yaklaşık 900 kursiyerin bulunduğunu belirten Amcaoğlu, bundan sonra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını ve bu çabanın ilk somut adımının bugünkü resim sergisi olduğunu dile getirdi.Başkan Amcaoğlu, serginin hazırlanmasında emeği geçen başta Keziban Tanlı ve Mine Egemen hocalar olmak üzere tüm personele teşekkürlerini ileterek, SAM'ın ülkedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlerde daha aktif bir rol oynayacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.