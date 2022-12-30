“Hedefimiz, Girne’yi ayağa kaldırmak”

Girne Belediyesi’nde devir teslim töreni yapıldı. Yeni başkan Şenkul, Girne doğumlu ilk belediye başkanı olmaktan mutlu olduğunu ve hedeflerinin kenti ayağa kaldırmak olduğunu vurguladı

Girne Belediyesi’nde devir teslim töreni dün yapıldı.

Girne Belediyesi yeni hizmet binasında yer alan törende Murat Şenkul, Belediye Başkanlığı görevini Nidai Güngördü’den devraldı.

Devir teslim döneminde konuşan Girne Belediyesi eski belediye başkanı Nidai Güngördü, yerel seçim ve propaganda sürecinin Girne’de son derece olgun ve demokratik bir ortamda geçtiğini, kentte hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, bunun Kıbrıs Türk halkının bu konudaki gelenek göreneğinin ne kadar iyi noktada olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Girne belediye Başkanlığına seçilen Murat Şenkul’a ve yeni belediye meclisi üyeleri, muhtar ile azalara başarılar dileyen Nidai Güngördü, ülkede ve kentte güzle işler yapacaklarına inanç belirtti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, seçimin ardından Pazartesi günü Nidai Güngördü ile bir araya geldiklerini dile getirerek, devir teslimde belediyede gergin bir hava yaşanmamasında Güngördü’nün çok büyük bir etkisi olduğunu söyledi.

“Bu bir bayrak yarışıdır, başkan, belediye meclisi ve kent halkıyla birlikte, bayrağı aldığımız yerden daha ileriye taşımak için uğraşacağız” diyen Şenkul, Girne Belediyesi’ne başkanlık yapan tüm isimlerin tecrübe, tavsiye ve bilgi birikimlerinden faydalanacaklarını vurguladı.

Girne doğumlu ilk belediye başkanı olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek Girne’de başlayan yeni dönemde hedeflerinin kenti ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Şenkul, yeni dönemde Girne’nin belediye yönetimi ve halk tarafından daha fazla sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti.

Görevi süresince halka kapılarının her zaman açık olacağını ve Güngördü’nün hayata geçirdiği Alo 185 hattını genişleterek Girne halkının hizmetine sunacaklarını belirten Şenkul, sözlerine Girne Belediyesi eski başkanı Nidai Güngördü’ye hizmetleri için teşekkür ederek ve bundan sonraki yaşamında, sağlık ve mutluluk dileyerek son verdi.

Törenin ardından ise Nidai Güngördü, belediye çalışanlarıyla vedalaşarak, hizmet binasından ayrıldı.

