Hedef, polisteki yükün hafifletilmesi

Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalıştayda, devletin diğer kurumları tarafından yapılması gereken, fakat polis tarafından yerine getirilen birçok görevin, ilgili kurumlara devredilmesi konuları ele alındı

“Devredilmesi Gereken Görevler” konulu 5. Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Polis Genel Müdürlüğü’nü yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalıştayda, devletin diğer kurumları tarafından yapılması gereken, fakat polis örgütü tarafından yerine getirilen birçok görevin, günün gelişen ve değişen koşulları ve polis teşkilatında yaşanan personel sıkıntısından dolayı ilgili kurumlara devredilmesi konuları ele alındı.Çalıştay kapsamında, “Yüksek Mahkeme, Hukuk Dairesi, Merkezi Cezaevi’nin yetki alanına giren görevler, Hasarla Neticelenen Trafik Kazalarının Soruşturulması, Trafik Cezalarının Dağıtımı ve Tahsili, Dış Kurumlardan Gelen Soruşturmalar ile Muhaceret Dairesinin Yetki Alanına Giren Görevler” konu başlıklarında paydaş kurum temsilcileri ile bir araya gelinerek, mevcut durum, yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenlerle ilgili çözüm önerileri ortaya konuldu.