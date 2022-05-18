“Hedef, Polis’in mevcut durumunu geliştirmek”

“Üçüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü, “Üçüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda, personel, özlük konuları ve lojistik, bina ve teknik teçhizatın düzenlenmesi, polis eğitimleri, araç alımı ve idamesi, polislik uygulamaları, itfaiye geliştirme çalışmaları, yabancılar ve muhaceret, dış kurumlara devredilmesi gereken görevler, polisiye uygulamalarda coğrafik bilgi sistemlerinin önemi ile bilişim ve alt yapı sistemleri konularında yaşanan sorunlar ortaya konarak Polis Örgütü’nün mevcut durumunu geliştirmek amacıyla atılacak adımlar belirlendi ve çözüm önerileri ortaya kondu.