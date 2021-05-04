Hedef, günde 15 bin test

Sağlık Bakanı Üstel, hedefin, hızlı antijen testleriyle birlikte PCR test sayısını 15 bine kadar çıkarmak olduğunu söyledi, Pandemi Hastanesi’nde 60’tan 100’e çıkarılan yatak sayısını da 140’a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hedefin, hızlı antijen testleriyle birlikte PCR test sayısını 15 bine kadar çıkarmak ve risk taşıyan sektörlerde PCR testlerini yaygınlaştırarak, salgının önünü almak olduğunu belirtti.

Bakan Üstel, “sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak, otel karantinasının ekonomide yarattığı yükü hafifletmek için kriterleri belirleyerek, bileklikle ev karantinası uygulamasını başlattık. 12 yaş altı çocuk sahibi olan aileler, 70 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlara bileklikle ev karantinası uygulamasının devam ediyor” dedi.

Bakan Üstel, kapalı devre turizminin başlatıldığına ve ülkede ekonomik çarkların dönmeye başlaması için belirli açılımlar yapıldığına işaret ederek, “yerli üretimin tüketildiği merkezlerin başında otellerin geldiğini, turizm de yapılan bu açılımın üreticiye de yansıdığını” kaydetti.

Kapalı devre turizm uygulaması kapsamında, turistlere şu ana kadar otellerden çıkma izni verilmediğine işaret eden Bakan, “otel dışına çıkma konusunda haziran ayı başında Sağlık Üst Kurulunun alacağı kararlara göre farklı açılımlara gidilebileceğini” söyledi.

Üstel, ülkede yaşanan salgın döneminde sağlık alt yapısının güçlendirildiğini, Acil Durum Pandemi Hastanesi’yle Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ayrıldığını ifade ederek, Pandemi Hastanesi’nde 60’tan 100’e çıkarılan yatak sayısını 140’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Üstel, vaka sayısı ve salgının durumunu gözlemleyerek, Sağlık Üst Kurulunun alacağı kararlar ışığında, haziran ayında ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak yeni açılımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini de belirtti.



