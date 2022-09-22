"Hedef, daha iyi veri, daha iyi yaşam”

Avrupa Komisyonu’nun katkılarıyla Kıbrıs Türk toplumuna yönelik istatistiki verilerin toplanması ve analizini iyileştirmeye yönelik olarak yürütülen projenin tanıtımı yapıldı





AB Yardım Programı Kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun katkılarıyla Kıbrıs Türk toplumuna yönelik istatistiki verilerin toplanmasını ve analizini iyileştirmeye yönelik olarak yürütülen “Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam” projesi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili istatistiki verileri sağlama konusunda sürdürülebilir bir yapı oluşturulması açısından önemli addedilen projenin tanıtımı saat 10.30’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yer aldı.

Etkinlikte Avrupa Komisyonu Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı KjartanBjörnsson ile İstatistik Kurumu Müdürü Hüseyin Cahitoğlu birer açılış konuşması yaptı.

AB İstatistik Projesi Ekip Lideri Nina vonLachmann-Steensen, AB TAIEX Uzmanı LeenaStorgårds ve Dünya Bankası’ndan ekonomist Metin Nebiler yaptıkları sunumlarda, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla istatistik alanında sunulan teknik destek, bilişim altyapı desteği, TAIEX uzman desteği ve Dünya Bankası destekli proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Panelistlerin katılımcıların sorularını cevaplamasıyla etkinlik sona erdi.

Avrupa Komisyonu Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson konuşmasında, AB’nin Kıbrıs Türk toplumu için istatistik sektörüne yaptığı katkılarla ve nereye ulaşmaya çalıştıklarıyla ilgili detaylı bilgi verdi.

Güvenli istatistiki veriler içeren bilgilerin her toplum için son derece gerekli bir kaynak olduğunu kaydeden Björnsson, kaliteli istatistiğin aydınlatıcı kararlar almanın ve doğru analizin anahtarı olduğunu vurguladı.

Björnson, kurulduğundan bu yana AB’nin, politikalarının oluşturulmasına temel teşkil etmesi için ileri düzeyde bir istatistik sistemi hazırlanmasına katkı verdiğini ifade etti.

AB’nin var olan bilgi birikimiyle Kıbrıs Türk toplumuna adanın yeniden birleştirilmesine katkı amacıyla yardımda bulunduğunu da kaydeden Björnsson, bugüne kadar istatistik konusunda sağladıkları desteğin nüfus, sosyal alanlar ve toplanan verilerin kalitesi ve kullanımıyla alakalı olduğunu söyledi.

AB uzmanı desteğinin yanı sıra Dünya Bankası'ndan meslektaşlarıyla yeni bir proje uygulamaya başladıklarını belirten Björnsson, bunun başka analizlere temel oluşturacak hane halkı bütçe analizini de içeren önemli veriler içerdiğini kaydetti.

Björnsson, AB tarafından fiziksel ve bilişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik ekipmandesteği sağlandığını ve bu aletlerin nasıl kullanılacağına yönelik eğitim desteğin sürdüğünü belirtti.

İstatistik Kurumu Müdürü Hüseyin Cahitoğlu da istatistik kurumunun görev ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve uluslararası standartlara uygun veri sunumunun kıymet ve öneminin bilincinde olduklarını söyledi.

İstatistik Kurumu’nun uluslararası kuruluşlarla iş birliğine önem verdiğini belirten Cahitoğlu, AB ve Dünya Bankasıyla yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun Avrupa İstatistik Sistemi'ne tam uyumun sağlanması ve kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında AB tarafından finanse edilen program ve projeler yürüttüğünü söyleyen Cahitoğlı, geçtiğimiz dönemde AB tarafından fiziksel ve bilişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik ekipmandesteği sağlandığını belirtti. Cahitoğlu, kurumun böylelikle altyapı bakımından donatıldığını ve güçlü bir altyapıya doğru adım atıldığını vurguladı.

Buna ek olarak uluslararası standartlara uyum hususunda AB ve Dünya Bankası tarafından seminer, toplantı ve eğitim vasıtasıyla teknik destek sağlandığını ifade eden Cahitoğlu, AB Finansmanı ve Dünya Bankası’nın teknik desteğiyle 30 Haziran 2021-1 Temmuz 2022 dönemini kapsayan hane halkı bütçe anketinin tamamlandığını ve yakın zamanda analiz ve sonuçların paylaşılacağını kaydetti.

Resmi istatistik programına koydukları ve Kıbrıs Türk toplumu için önemli bir ihtiyaç olan girdi-çıktı tablolarının çalışmalarına da Dünya Bankası tekniikdesteğiyle başlandığını belirten Cahitoğlu, bu çalışmanın 1 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi..

Cahitoğlu, cinsiyet ve kadın istatistiklerin de ele alındığı hane halkı iş gücü anket çalışması, sağlık istatistiklerinin çeşitlendirilmesi için oluşturulan çalışma grubunun çalışmaları, Danimarka İstatistik Ofisi'nden gelen uzmanlar tarafından sağlanan teknik destek, TAIEX uzmanlarıyla sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi de verdi.

Hüseyin Cahitoğlu, tüm bu çalışmalarla istatistik üretiminde kalitenin artırılması ve karar verme mekanizmaları için gerekli verilerin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.





