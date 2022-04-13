TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı: “Hedef belli, Kıb-Tek’i batıracaklar, sonra topluma diyecekler ki battı gitti, 2 trilyon da borcu vardı. En iyisi bunu satacağız. Bunu bilerek yapıyorlar”





TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, ülke yönetimine gelen kişilerin mazeret üretemeyeceğini ifade ederek, hükümet yetkililerini eleştirdi.

‘Ülkeyi yönetenlerin şu anda halkın refahı ve mutluluğu için mi çalıştığını’ soran Bıçaklı, yıllardır Kıb-Tek’e yatırım yapılması için söylemlerde bulunduklarını ancak Kıb-Tek’in batırılmak istenmesi sebebiyle bu yatırımların yapılmadığını savundu.

Bıçaklı şöyle devam etti: “Hedef belli, burayı batıracaklar, sonra topluma diyecekler ki battı gitti, 2 trilyon da borcu vardı. En iyisi bunu satacağız. Bunu bilerek yapıyorlar.”

Bıçaklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Kıb-Tek’le ilgili sendikalara kapalı kapılar arkasında söyledikleriyle, açıklamalarının bir birini tutmadığını ileri sürerek, “Bir devlet düşünün ki hava yolu yok, havaalanı yok, elektriği yok, suyu yok, yolu yok, parası yok” dedi.

Enerji üretiminin maliyetin altında nasıl satılabildiğini soran Bıçaklı, indirim yapılacaksa, aradaki farkın kapatılması gerektiğini söyledi.

‘Müşavirler, yeni yapılan atamalar, yeni istihdamlara, sermayenin vergilerinin bağışlanıp teşvik verilmesine’ nasıl kaynak bulunabiliyorsa, bunlara da kaynak yaratılması gerektiğini vurgulayan Bıçaklı, topluma kurumlarına sahip çıkması için çağrıda bulundu.

Bıçaklı, sorunlarının çözülmemesi halinde eylemlerinin dozunun artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

AŞAM

BES Başkanı Koral Aşam eylem nedenlerinin hükümet edenlerin icraatlarının bir yansıması olduğuna işaret ederek, ülkenin genelinde bir kaos olduğunu savundu.

Hükümetin kurumları yüzdürmek, iyileştirmek gibi bir çabası olmadığını ileri süren Aşam, belediyeler, Kıb-Tek, telefon gibi kurumlarda bunların yaşandığını, geçmişte Sanayi Holding’te de yaşandığını, bunların kurumları kapatma çabaları olduğunu ileri sürdü.





