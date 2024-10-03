Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek

Turizm Bakanı Ataoğlu, Ankara’da TC Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü. Ersoy ile yapılan toplantıda, otellerin maliyetlerinin düşürülerek, turistlere daha uygun konaklama fırsatı sağlanması ve Avrupa’dan daha fazla turist çekilmesi konuları görüşüldü

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara ziyaretleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek görüştü.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç’un da eşlik ettiği ziyarette, KKTC’deki çevre konuları ve projeler konuşuldu.

Özellikle, Devlet Kurumları, oteller ve hastanelere yönelik olarak “sıfır atık” projesi ile denizlerin ve su üretim tesislerinin daha hızlı ve daha detaylı tahlil yapabilmek amacı ile su tahlil aracının temini konuları görüşüldü.

Ataoğlu ayrıca, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Kurum’u, çevre konularında hazırlanan projeler ile ilgili daha detaylı görüşmek üzere, KKTC’ye davet etti.

Öte yandan Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Görüşmede iki ülke arasında turizm ve kültürel alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Görüşmede, otellerin maliyetlerinin düşürülmesi ve işletme giderlerinin optimize edilmesi konusuna önem verilerek bunun da fiyatlara yansıtılıp hem yurt dışı hem de yurt içinde turistlere daha uygun konaklama fırsatı sağlanması hedeflendi.

Ataoğlu, bu konuda ortak çalışmalar yapmanın, bölgedeki turizm sektörünü daha rekabetçi hale getireceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Avrupa’dan daha fazla turist çekebilmek için tanıtım kampanyaları ve iş birlikleri üzerine de detaylı görüşmeler gerçekleştirildi.

KKTC Havalimanı’nın uluslararası sertifikasyon alması ile yurt dışından daha kolay uçuş olanağı olması ve daha verimli kullanılması konusuna da değinilen toplantıda, havalimanının turizm odaklı olarak daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve buradaki altyapının iyileştirilmesine yönelik stratejiler tartışıldı.

"Ada Kıbrıs" kampanyasının desteklenmesi ve genişletilmesi de görüşülen önemli başlıklar arasında yer aldı. İki ülke arasında kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için çeşitli projeler de gündeme getirildi. Bu çerçevede, müzelerin çağdaş müzecilik sistemleri ile yönetilmesi ve ziyaretçi sayısının artırılması adına yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Bakanlar, turizm sektörünün güçlendirilmesi için her iki ülkenin de ortak hareket edeceğini ve iş birliğini daha da ileriye taşıyacak adımlar atılacağını vurguladılar.