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“Hedef; 2027”

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UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, hükümet icraatlarını anlatarak, “Hedef; 2027... Durmak yok, hizmete devam” dedi

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“Hedef; 2027”
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UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, mazbata törenine katıldığı Lefke'de vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi.

Üstel burada yaptığı konuşmada, “Halkımıza ne söz verdiysek birer birer yerine getiriyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin karşılığı olarak sizlerden gördüğümüz ilgi bizi mutlu ediyor, onurlandırıyor"  dedi.

Konuşmasında hükümet icraatlarına değinen Üstel, sağlığa ayrı önem verildiğine vurgu yaptı.

Üstel, “Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Lefke' de de sağlığa öncelik verdik ve Cengiz Topel Hastanesi'ni bölge halkımıza daha kaliteli hizmet verebilmesi için eksiklikleri birer birer tamamladık. Cengiz Topel hastanemizin büyük bir bölümünü yeniledik. Hastanemize her geçen gün yeni cihazlar alınmaya da devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Üstel, hükümet icraatlarını anlatarak, “Hedef; 2027... Durmak yok, hizmete devam” şeklinde konuşmasını noktaladı.

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