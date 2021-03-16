Sağlık Bakanı Ünal Üstel “Sektörler risk grubuna göre ayrılacak kendi içlerinde yaş ve risk grubuna göre aşılanacak. Aşıda torpil olmayacak. Aşı olanlar anında sisteme işlenecek. Haziran’da toplumun büyük bir kısmı aşılanmış olacak” dedi





Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ziyaretlerde bulundu.

Aşı programı hakkındaki soru üzerine Başbakan Saner, programın Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü halkla paylaşılacağını açıklayarak, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan 20 bin aşı ile yeni bir aşılama yapmıyoruz. Herhangi bir yeni aşılama yok. 20 bin aşının tümü ikinci doz aşıların tamamlanması için kullanıyor” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de aşı programıyla ilgili Çarşamba günü basın toplantısı yapılacağını belirterek, “Aşılarla ilgili el yazmasıyla tutulan veriler dijital ortama aktarıldı. Sağlık Bakanlığı aşı olacaklara SMS üzerinden ulaşacak. Aşı başvurusu online ve SMS ile kabul edilecek” dedi.

Üstel, Çin’deki yılbaşı kutlamalarından dolayı aşı sevkiyatında gecikme olduğunu bu nedenle Türkiye’ye aşıların geç geldiğini söyledi.

Üstel şöyle dedi:

“Birinci doz aşı yapılmıyor ikinci doz aşıların tamamlanmasına çalışılıyor. İkinci dozlar bitince toplumun yüzde 15’i aşılanmış olacak. Yaş ve kronik hastalar önceliğimizdir. Ağır kronik hastalığı olanlara öncelik verilecek ve yaşa bakılmayacak. Tüm sektörler kendine göre risk taşır. Sektörler risk grubuna göre ayrılacak kendi içlerinde yaş ve risk grubuna göre aşılanacak. Aşıda torpil olmayacak. Aşı olanlar anında sisteme işlenecek. Haziran’da toplumun büyük bir kısmı aşılanmış olacak. Güney Kıbrıs’la aynı oranda seyrediyoruz dünyada en çok aşılanan ülkelerin içindeyiz. Panik yapılmasın aşılar geldikçe yapılıyor”



