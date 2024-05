Hayvancılar Kararlı

Hayvan üreticileri, sokağa indi, Lefkoşa’da araçlı eylem yaptı. Önce Meclisin bahçe kapısını kıran eylemciler, ardından traktörler ve kamyonlarla Başbakanlığın kapısına dayandı. Başbakanlık önündeki arbedede 5 eylemci gözetim altına alındı, ardından serbest bırakıldı

Hayvan üreticileri, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da dün araçlı eylem yaptı.Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.Hamitköy Çemberi ve Gönyeli Çemberinde toplanan üreticiler, “Tofaş Işıkları” olarak bilinen güzergahtan saat 11.45'te Lefkoşa’ya giriş yaptı."Hükümet Elini Yakamızdan Çek”, “Birlikte Yönetecektik, Tek Başına Yönetemedin” gibi pankartların ve bayrakların asıldığı traktörler ve iş araçlarıyla konvoy halinde kornalar eşliğinde Tarım Bakanlığına ilerleyen eylemciler Tarım Bakanlığı önünde traktörlerle giriş çıkışı kapattı, ancak “Muhatabımız Tarım Bakanı değil” diyerek açıklamayı burada yapmadı.Tarım Bakanlığı önünde Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın kısa açıklamasının ardından eylemciler, Meclis önüne doğru yola koyuldu.Hayvan üreticileri, Meclis önünde durdu. Meclis önünde yaşanan kısa süreli arbede sonucunda eylemciler Cumhuriyet Meclisi’nin bahçe kapısını kırdı.Eylemciler meclisin ardından Başbakanlığa gitti. Eylemciler Başbakanlık önünde balyaları ateşe verdi, itfaiye müdahale etti.Üreticiler, Başbakanlık’ta polisle karşı karşıya geldi. Başbakanlık kapısını zorlayan eylemcilerle, polis arasında arbede yaşandı. Arbede nedeniyle 5 eylemci gözetim altına alındı.Bunun üzerine Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, tutukluların 5 dakika içinde serbest bırakılmamaları halinde duvarları yıkacaklarını söyledi.Eylemde gözetim altına alınan 5 kişi daha sonra serbest bırakıldı.Naimoğulları, ithal et durdurulana, çiğ süte gerçek değeri verilene, üretimdeki girdi maliyetleri düşürülene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.Polisle karşı karşıya geldiklerini belirten Naimoğulları, “Kapılar kırılmadıysa birazdan duvarları yıkarız. Sorun olmaz. Traktörler hazır bekler. Hepsini çalıştırdığımız anda bu duvarlar yıkılır ama o zaman da daha tehlikeli boyuta gider bu olay” diye konuştu.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un içlerinden biri olduğunu, bu göreve geldiğinde ümitlendiklerini kaydeden Mustafa Naimoğulları “Sayın Tarım Bakanı, bugüne kadar muhatabımızdı ama artık değil…” diye konuştu.Hükümetin ithal et kararına tepki gösteren Naimoğulları, “Siz önce hayvancıya ucuz yem, ucuz su, ucuz elektrik verin. Kendi üreticiniz borç batağındayken, açken şov yapmayın.” ifadelerini kullandı.“Halk ucuz et yiyecek” açıklamalarını da eleştiren Mustafa Naimoğulları, “19 yıldır birlik başkanıyım, 34 yıldır veteriner hekimim, ülkeye hiç ithal kuzu eti getirildiğini görmedim. Biz, yıllarca Araplara canlı kuzu ihraç ettik.” dedi.Hayat pahalılığının yüzde 105 gerçekleşirken çiğ süte verilen artışın yüzde 8 olduğunu belirten Naimoğulları, bir torba yemi 800 TL’ye, bir ton suyu 22 TL’ye aldıklarını söyleyerek, elektriğe ve mazota yapılan zamlara dikkat çekti.“Siz hayvancıyı, tüccara, kasaba, otelciye teslim ettiniz” diyen Mustafa Naimoğulları, süte litre başına verilen 1 buçuk TL desteği de istemediklerini söyleyerek, “Alın paranız sizin olsun.” dedi.Polis amirlerinin, Başbakanın, Birlik Yönetim Kurulu ile görüşmek istediğini kendilerine bildirdiğini kaydeden Naimoğulları, ancak müsteşarların Başbakanlıkta olduğunu, Başbakanın daha sonra geleceği bilgisini aldıklarını belirtti. “Ben müsteşarlarla görüşmem” diyen Birlik Başkanı Naimoğulları, eyleme devam edeceklerini ve dozunu artıracaklarını söyledi.Bu saatten sonra muhataplarının Başbakan Ünal Üstel olduğunu kaydeden Naimoğulları, "Üretici daha son sözünü söylemedi" dedi.Üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Naimoğulları, asgari ücret arttığında bütün vergilerin zamlanacağını dile getirdi.“Bu mücadele bitmeyecek, ateşi yaktık” diyen Naimoğulları, “Biz yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz, kimse ekmeğimizi elimizden alamaz, kimse geleceğimize göz dikemez. Bunlar geçicidir, biz kalıcıyız” şeklinde konuştu.