Hayvancılar kararlı

Mustafa Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’yla yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadığını söyledi ve “Ortada net bir şey yok. Çözüm bulunmuş herhangi bir şey yok. Eyleme devam” dedi



Hayvancılar, pazartesi Lefkoşa’da başlattıkları eylemin, hükümetle yürüttükleri görüşmelerde bir sonuç alınamadı için bugün de devam edeceğini açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 6 maddelik taleplerinin hükümet tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle Pazartesi başlattığı eylemlerine bugün de devam edeceklerini belirtti.

Naimoğulları, TAK muhabirine yaptığı kısa bilgilendirmede, dün yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadığını söyledi ve “Ortada net bir şey yok. Çözüm bulunmuş herhangi bir şey yok. Eyleme devam” dedi.

