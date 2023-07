“Hayvancı köle, asgari ücretli aç”

Güneşköy’de hayvan üreticiliği yapan Mehmet Çetereisi, “Hükümet edenler hayvancıyı köle, özel sektörü de açlığa mahkûm etti” dedi

Bayram tatili sonrası hakkını sokakta aramaya hazırlanan hayvan üreticileri, ülkede hayvancılığın sonuna gelindiğini söyledi.

Hayvancılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çetereisi, üreticinin geldiği son noktayı anlattı.

“Bitmiş bir sektörün sorunlarını konuşuyoruz” ifadelerini kullanan Çetereisi, hayvan üreticiliğinin tekelleştiğini, kasapların inek, büyük otellerin de hayvan alımı yapmaya başladığını anlattı. Hayvan üreticilerinin kaba yem giderlerini karşılamayacak durumda olduğunu kaydeden Çetereisi, “Çiftçiler artık üç beş kuruş fazla alarak büyük şirketlere bala veriyor. Bu ülkede gerçekten hayvancılık yapan üretici ise kaba yem sıkıntısı ile karşı karşıya” dedi.

“ÜLKE DARMADAĞIN”

Dövizin TL karşısında patlaması ile ülke ekonomisinin darmadağın olduğunu ifade eden Çetereisi, hayvancının girdi maliyetinin de uçtuğunu söyledi. Türk Lirası kullanılan bir ülkede yurt dışından ithal ettikleri her ürünün döviz bazında hesaplandığına dikkati çeken Mehmet Çetereisi, “Döviz girdileri ile başa çıkamıyoruz. Biz yaşadığımız sıkıntıları her toplantıda belirtmemize rağmen, kullandığımız paranın Türk Lirası olduğu yanıtını aldık. Neden o zaman biz her şeyimizi döviz olarak ödüyoruz?” ifadelerini kullandı.

SÜT PARASI 11 TL, HALK 23 TL’YE İÇİYOR

Yem fabrikalarının da fiyat konusunda uçuşa geçtiğini kaydeden Çetereisi, her şeyin peyder pey zamlandığını ancak sütün hala hayvancıdan 11 TL’ye alınmasına rağmen, vatandaşa 23 TL’ye satıldığına dikkati çekti. Bu yıl yaşanan pahalılık nedeniyle vatandaşın kurbanlık alamadığına da değinen Çetereisi, vatandaşın alım gücünün tükendiğini dile getirdi. Hükümet edenlerin vatandaşı et yiyemez duruma getirdiğine de vurgu yapan Çetereisi, “Asgari ücretli et değil ekmek alamayacak duruma geldi. Hükümet edenler hayvancıyı köle, özel sektörü de açlığa mahkûm etti” dedi.

“GÜNEY KIBRIS ÜRETİCİSİNE SAHİP ÇIKIYOR”

Ülkede yaşanan pahalılık nedeniyle etin Güney Kıbrıs’tan alınmasına da yorum yapan Çetereisi, “Ben hayvancı olarak Güney Kıbrıs’tan et satın alanı kınamıyorum” dedi. Güney Kıbrıs’ta hükümetin üreticisine sahip çıktığını ve teşvik verdiğini kaydeden Çetereisi, yarım yamalak elektrikle iş yapmaya çalıştıklarını ve hiçbir giderin altından kalkamayacak duruma gelen hayvan üreticilerinin yok olmaya mahkum olduğunu sözlerine ekledi.