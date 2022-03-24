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Hayvan yemine zam yolda

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588 dolar olan soya 730 dolara yükseldi. Hayvan yemine zam yapılması kaçınılmaz

Hayvan yemine zam yolda

 
Ülkede elektrik ve akaryakıt zamlarının ardından şimdi de hayvan yemine zam yolda.
Ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle üretim durma noktasına geldi. 
588 dolar olan soya 730 dolara yükselirken hayvan yemine zam yapılması kaçınılmaz oldu. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz önceki gün mecliste yaptığı konuşmada  girdi maliyetlerinin artmasıyla fiyat dengelemesinin yapıldığını zor günlerde devletin her şeye rağmen üreticinin sütünü döktürmediğini vurguladı. 
Üretim yapmanın bu zamanda kolay olmadığını ifade eden Oğuz, her yıl bu dönemde sütün arttığını söyledi. Teşviklendirme ile ilgili bin litre bir sınır konulduğunu hatırlatan Oğuz, yılda 70 milyon TL süte teşvik verildiğini söyledi. Bakan Oğuz, ek bütçenin beklendiğini belirtti.
 
 
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