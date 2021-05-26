Hayvan üreticilerinden hükümete Cuma'ya kadar süre

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Cuma gününe kadar taleplerinin karşılanmaması halinde Pazartesi Lefkoşa’da eylem yapacağını açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, düzenlediği basın toplantısında hükümetten taleplerini dile getirerek, alınan eylem kararının gerekçelerine değindi. Naimoğulları, talep ve eylem gerekçelerini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na da ileteceklerini söyledi.

Naimoğulları, üreticinin SÜTEK’ten alacağı olan yaklaşık 14 Milyon TL’nin Cuma gününe kadar ödenmesini, arpa fiyatlarının yıl sonuna kadar artırılmamasını, süt fiyatlarının 1 litre sütle 1.5 kilogram yem alınabilecek şekilde düzenlenmesini, borsa taban fiyatının imalatçının aldığı 2,89 TL’ye yaklaştırılması, keçi sütüne alım garantisi verilmesi ve küçükbaş hayvancıya verilecek doğrudan gelir desteğinin net olarak ortaya konulmasını talep ettiklerini belirtti.

Taleplerinin karşılanması için 28 Mayıs Cuma gününe kadar hükümete süre tanıdıklarını kaydederek, “Umarız, hükümet ve Tarım Bakanlığı Cuma gününe kadar doğru dürüst açılımlar yapar” dedi. Naimoğulları, aksi takdirde 31 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa’da eylem yapacaklarına işaret etti.

Naimoğulları, eylemin detaylarını önümüzdeki günlerde basın ile paylaşacaklarını söyledi