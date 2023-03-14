Hayvan üreticilerinden depremzedelere 1 milyon 600 bin TL yardım

Hayvan Üreticileri Birliği üyelerinden bağış olarak toplanan 1 milyon 600 bin liralık nakdi yardım, depremzedelere iletilmek üzere TC Büyükelçiliğine teslim edildi

KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret ederek, üyelerinin bağışları ile topladıkları 1 milyon 600 bin liralık yardım çekini deprem bölgelerine gönderilmek amacıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na verdi.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, çok duygulandığını belirterek, “Bu yardım, bugüne kadar buradan yapılmış en büyük yardımlardan birisi. Bu yardım tek tek hayvancıdan yani emekçiden toplanmış. Yani kuruş kuruş toplanmış. Nasıl bu kadar büyük bir destek olduğunu düşündüm. Yardımı yapanların bu felaket karşısında yürekleri parçalanmış ve bu gözlerinden okunuyor.” diye konuştu.

