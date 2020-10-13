Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, referandum konusunda manipülasyona dayalı anti-propaganda yapıldığını söyledi ve ekledi: “5 yıl sonra ‘hayır’ oyu verenler pişman olacak”





Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, BRT ekranlarında yayınlanan “Gündem+” programına telefonla bağlanarak, Yüksek Mahkeme’deki Yargıç sayısının yükseltilmesini öngören ve önceki gün “hayır” ile sonuçlanan referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esendağlı, “Dünyanın sonu değil ama 8’de tıkalı olan yargıç sayısı artacaktı. Yeni iki heyet oluşması ve çok daha fazla dava görme şansı olacaktı” ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte, referanduma ilişkin “manipülasyona dayalı anti-propaganda” yapıldığını savunan Esendağlı, “Yargının, sistematik olarak belli kesimlerce yıpratıldığı bir süreç izledik, buna rağmen sandıktan ufak bir farkla ‘hayır’ çıktı. Bu, yapılan saldırıların çok da büyük bir yankı bulmadığını gösteriyor” dedi.



“HAYIR DİYEN TARAF CİDDİ ŞEKİLDE ÖRGÜTLENDİ, BUNA İZİN VERİLDİ”

Referandumda “evet” yönünde taraf olan siyasilere eleştiride bulunan Esendağlı, “Siyasiler, referanduma giden süreçte bizi yalnız bıraktı. Propagandalarında, referanduma yer vermediler. ‘Hayır’ diyen taraf ciddi şekilde örgütlendi ve buna izin verildi. Sebepleri irdelenmeli” şeklinde konuştu.

Yargının, bu süreçte bu denli saldırıya maruz kaldıktan sonra yeniden bir referandum sürecine girmek istemeyebileceğine dikkat çeken Esendağlı, “Şunu iddia ederim; 5 yıl sonra ‘hayır’ oyu verenler pişman olacak” dedi.

Esendağlı, Anayasa Değişikliği’ni içeren referandumun, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte halkın önüne sunulmasının yanlış olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunarak, “Seçimle yapılmasının sebebi, ekonomik koşullar olarak ifade edilmişti” şeklinde konuştu.

“Biz siyasetçi değiliz” diyen Esendağlı, “Böylesi dönemleri, seçime hazırlanan bir politikacı olarak göremeyiz, bizim uzmanlığımız değil. Halka erişimimiz, o kadar rahat değil” ifadelerini kullandı.

