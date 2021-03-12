Bakan Arıklı, “Birileri çıkıp da ‘biz buraya Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapmak istiyoruz’ dediğinde ‘hayır efendim’ mi diyecektik” diye konuştu





Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Mecliste konuşma yaptı.

“Geçmişteki ekonomik protokollerin nasıl imzalandığı malum. Sanki yeni bir şey yapılmış gibi kürsüye çıkmanız manidar” diyen Arıklı, geçmişte protokoller imzalanmadan önce Meclis’e gelmiş, uzun tartışmalar olmuş ve fikir birliği içinde gidilmiş imzalanmış gibi konuşmalar yapıldığını kaydetti.

20 yıllık imzalanan ama gereği yerine getirilmeyen ekonomik protokol geçmişi olduğunu dile getiren Arıklı, “Türkiye şu reformları yapın dediği için suçlu mu? Biz kendi iç dinamiklerimizle bu reformları yapabildik mi?” diye sordu.

“Dünyanın her yerinde bu gibi reformların dışardan baskıyla yapıldığını” ifade eden Arıklı, Güney Kıbrıs’ın AB baskısıyla yaptığı reformlara işaret etti.

KKTC’de istikrar eksikliği olduğu için bu reformların yerine getirilemediğini kaydeden Arıklı, ortalama ömrü 14 ay olan hükümetlerin yapısal reform yapmasını beklenemeyeceğini anlattı.

Muhalefetin destek vermemesi halinde reformların yerine getirilmesinin zor olduğunu dile getiren Arıklı’nın sözleri üzerine Meclis’te sözlü tartışma yaşandı.

Protokolde yapılan değişikliklerden haberi olmadığını söylediğini, bunun sanki protokolün içeriğiyle ilgili hiç bilgisi yokmuş gibi yansıtıldığını dile getiren Arıklı bunu eleştirdi.

Ek mesailerin bütçe üzerinde ciddi kambur yarattığını anlatan Arıklı, bunu Erhürman’ın da dile getirdiğini kaydetti.

Doğmamış çocuğa elbise biçilmek istendiğini savunan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Protokol’le ilgili yapılan eleştirilerin sorumlu muhalefet anlayışından uzak olduğunu ve yapıcı olmadığını ileri sürdü.

Arıklı, gerekli düzenlemelerin Meclis’te hep birlikte çalışılarak yapılacağını savundu, destek çağrısı yaptı. Genel Kurul’daki muhalefet Milletvekilleri tepki gösterdi, taahhüt edilenlere ortak olunmasının istenmesini eleştirdi.

Arıklı’nın “Birileri çıkıp da biz buraya Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapmak istiyoruz dediğinde hayır efendim mi diyecektik” sözleri Genel Kurul’da seslerin yükselmesine neden oldu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya Arıklı’ya ‘Burası bir vilayet değil’ çıkışında bulundu. Derya, Toplu İş Sözleşmesi’nde yapılmak istenenlerin, havuz medyası oluşturulması çabasının ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımının ‘yapısal reform’la ne alakası olduğunu sordu, muhalefetin yapısal reformları desteklemiyor gibi gösterilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Derya, Arıklı’ya “Yüzünüz kızarsın bari” şeklinde seslendi.

