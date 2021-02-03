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Haydi Aysel için el ele verelim

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Kanser hastalığıyla mücadele eden Akdoğan sakini 28 yaşındaki Aysel Gürtay Metni, tedavi masrafları için yardım eli bekliyor. Ankara’ya gidip ilik nakli olması gereken Gürtay için sevenleri destek çağrıları yapıyor

Haydi Aysel için el ele verelim
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Ankara’ya gidip ilik nakli olması gereken kanser hastası 28 yaşındaki Aysel Gürtay için yardım kampanyası başlatıldı.
Akdoğan’da yaşayan Aysel Gürtay Metni’nin tedavi masraflarının karşılanabilmesi için sosyal medyaya başlatılan yardım kampanyası için sevenleri destek çağrıları yapıyor.
Banu Yavuzoğlu Ruhi’nin girişimleriyle Metni için başlatılan kampanya sürerken gerekli miktar henüz toplanamadı. Aysel Gürtay Metni ve sevenleri de vatandaşlara yardım elini uzatmaları yönünde çağrı yaptı.
Aysel Gürtay Metni kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle mesaj verdi:
“Öncelikle herkese çok teşekkür ederim, bana destek çıktınız yanımda oldunuz evime yeni geldim biraz değil çok zor bir süreçte.
Gerçekten yoruldum uçaklar sürekli aktarmalıydı. Sonunda evimdeyim.  Gerçekten yorgunum 4 senedir bu süreçte bir gün bile isyan etmedim.
Hep şükrettim. Beni tanıyan insanlar bilir zaten ama şuan elim kolum bağlı.
4 ay Ankara’da kalmam gerek tedaviden sonra nedeni şu haftanın 3 günü kontrole gidecem çünkü başkasının donerinden olacağım için vücudum farklı tepkiler verecek.
Oradaki kiralar 2000 TL’den başlar eşyalı olmak zorunda.
Elektrik su ev masrafları taksi vs. 2 gün kaldım orda 1000 TL para gitti.
Kurul sadece tedavimi karşılar ama refakatçi ücreti? Diğer masraflar daha neler neler…
28 yaşındayım yüküm çok ağır gelmeye başladı.
Evliliğimi yaşayamadım. Belki hasta olmasaydım şuan çocuğum olmuştu.
İsyan etmem asla ama 4 ay için 20 000 TL’ye ihtiyacım evet çok büyük bir meblağ değil arkadaşlar.
Damlaya damlaya göl olur ama olmayınca olmaz işte.
Bu benim için son şans ve inşallah desteklerinizle bunu da atlatacam .
Allah büyük.
Hesap numaram budur, burdan bana destek olabilirsiniz
TR11 0006 4000 0016 8080 0374 86
 İş Bankası
Hesap ismi Aysel Metni Nazan Hoca diye geçer Akdoğan şubesi”
 
 
 
 
 
 
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