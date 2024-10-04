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Hayatının baharında trafiğe kurban

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Trafik, genç bir canı daha aramızdan aldı. Gazimağusa-İskele Anayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp takla atan araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Zehra Karaman yaşamın yitirdi, 2 kişi yaralandı

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Hayatının baharında trafiğe kurban
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Trafik yine can aldı. Gazimağusa-İskele Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Zehra Karaman hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza dün sabah saat 05:10 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolunun 10-12 km arasında meydana geldi.

40 yaşındaki Kemal Dora yönetimdeki GF 096 plakalı salon araç, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Salamis Çemberine yaklaştığında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan ve yolu ikiye ayıran beton bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Zehra Karaman olay yerinde yaşamın yitirdi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Kemal Dora ve araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Mahmut Yılmaz kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

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