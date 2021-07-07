Bu Memleket Bizim Platformu, gazeteci-yazar Kutlu Adalı’nın 25’inci ölüm yıl dönümünde Polis Genel Müdürlüğü’ne siyah çelenk bıraktı





Bu Memleket Bizim Platformu, gazeteci-yazar Kutlu Adalı’nın 25’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, genel müdürlük giriş kapısına “Susmayacağız” yazılı siyah çelenk bıraktı.

Bu Memleket Bizim Platformu adına açıklamaları Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir ve Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı yaptı.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir “Polis Genel Müdürlüğü denildiğinde aklımıza, geçici 10.madde, sivilleşme ve demokratikleşmenin ne kadar gerisinde olduğumuz geliyor” dedi.

25 yıl önce Kutlu Adalı’nın ana-yavru ilişkisinden vazgeçmek gerektiğini söylediğine işaret eden Kişmir, gelinen aşamada ana-yavru ilişkisinin “besleme” ilişkisine doğru ilerlediğini ileri sürdü.

“Hayatımızda hiç bu kadar aşağılanmadık toplum olarak ve küçülmedik” diyen Kişmir, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bazı söylemlerini eleştirdi.

Meclis’in koltuk kavgası nedeniyle açılmadığını söyleyen Kişmir, “Araştırma komitesinin açılmasını reddetmek için birleşenler, Meclis’i açamıyorlar. Burada ilkesel bir kavga ve mücadele yoktur” şeklinde konuştu.

Basın-Sen Başkanı Kişmir, çelenk konulurken de “Çelenk sadece polise değil, zihniyete karşıdır. Biz ifade ve düşünce özgürlüğü adına siyah çelengi koyuyoruz ve 25 yıllık utancı onlara bırakıyoruz” dedi.

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da Kutlu Adalı’yı katleden zihniyeti bildiklerini ifade ederek, “Katilleri biliyoruz, tanıyoruz ve işaret ediyoruz” dedi.

Polisin Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili önceki gün açıklama yaptığına dikkat çeken Mutluyakalı, Türkiye ile gerekli yazışmaların yapılıp, bilgilerin istendiğinin söylendiğini aktardı. “Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu, biz sadece Kutlu Adalı cinayetinin araştırılmasını istemiyoruz, şeffaflık da istiyoruz” diyen Mutluyakalı, Polis Genel Müdürlüğü’nün süreci tüm açıklığıyla paylaşması gerektiğini belirtti.

“Talep edilen nedir? Araştırma hangi aşamadadır? Polis Genel Müdürlüğü cinayetle ilgili yapılan ziyaret başvurularını ne şekilde yanıtlamıştır?” sorularını soran Mutluyakalı, geçmişte de cinayetin araştırıldığının söylendiğini ancak yaşananların hep sır perdesi olarak kaldığını söyledi.

“Kutlu Adalı, ada yarısında ne kadar kir varsa üzerine bayrak çekildiğini, ne kadar hile varsa milliyetçilikle örtüldüğünü, umudun ve geleceğin çürütüldüğünü anlatıyordu” diyen Mutluyakalı, ülkenin bugün o noktada olduğunu savundu. “Kendi yurdumuza yabancılaşıyoruz, selamsız kaldığımız günleri yaşıyoruz” diyen Mutlukayalı, Kutlu Adalı’nın 4 Temmuz’daki “Sopa ve Sıpa” yazısını hatırlatarak, yazıdan bir bölümü okudu.

