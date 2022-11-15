Taksim'deki bombalı saldırı esnasında patlama yerine çok yakın bir otelde bulunan Kıbrıslı Türk Avukat Gürcan Bayramoğlu, duygularını anlattı: “Hayatımda hiç bu kadar korkmadım, odanın penceresinden dışarı baktığımda, olay yerinden kaçan insanların gözünde gördüğüm gibi bir korku da hayatımda görmedim. Sevdikleri geliyor insanın aklına, bir daha görememek, sarılamamak…”





Taksim'deki bombalı saldırıdan kurtulan Kıbrıslı Türk dehşet anlarını anlattı

Yaşamını Girne’de sürdüren Avukat Gürcan Bayramoğlu, Taksim'de düzenlenen bombalı saldırıdan kurtuldu.

Duygularını, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda paylaşan Bayramoğlu, insanların yüzlerindeki korkuyu anlattı.

Gürcan Bayramoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Hayatın ne kadar basit bir şey olduğunu anlıyor insan. Yakın çevrem şans konusunda ne kadar başarısız biri olduğumu bilir. Ama bu sefer kendimi apar topar sağlıklı bir şekilde ilk müsait uçağa atacak şansı buldum. Tvde izlediğim bir program veya beni arayan bir arkadaşımla yapmış olduğum konuşmanın 3-5 dakika uzaması bana bu şansı vermiş olabilir. Giyinmiş, odadan çıkmaya hazırlanıyordum. Oda ile patlamanın arasındaki mesafe, patlamayı herşeyiyle hissetmeme sebep olacak kadar bir mesafe. Hayatımda hiç bu kadar korkmadım, odanın penceresinden hemen dışarı baktığımda, olay yerinden kaçan insanların gözünde gördüğüm gibi bir korku da hayatımda görmedim. Sevdikleri geliyor insanın aklına, bir daha görememek, sarılamamak.

Odalarımızdan çıkmamıza polis izin verdiğinde, elinde bavullarıyla Taksim'den kaçmaya çalışırken gördüğüm insanlar, kolay kolay buraya geri dönemezler. Ben de kısa bir süre içinde gelebileceğimden emin değilim.

Çok seviyorum bu ülkeyi. İnsanlarını, hayatını, yaşanmışlıklarını. İstanbul'da olduğumu bilen onlarca insan kendilerinde kalmam için mesaj gönderdi, aradı, ilgilendi, ama içimden bir his dönmem gerektiğini söyledi.

Herkese teşekkürler, özellikle Murat Çatalkaya kardeşime. Benimle birlikte bekledi desem yeridir polis kordonunun açılmasını. Hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Birçoğumuz kadar şanslı olamadılar. Sonuç olarak yazık oluyor bu güzelim ülkeye. Üzülme kelimesi kifayetsiz kalıyor…”

