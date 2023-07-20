“Hayatım babam sayesinde kurtuldu”

Başbakan Üstel, Baf’ın Yeşilova köyüne yapılan Rum saldırısı sırasında ayağından yaralandığını, köyde şehitler verdiklerini, kendisinin babası sayesinde hayatının kurtulduğunu anlattı

Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz kutlamalarının Kıbrıs Türkleri için ve kendisi için çok anlam ifade ettiğini söyledi ve “20 Temmuz Kıbrıs Türkü’nün kurtuluşudur” dedi.

Üstel, 15 Temmuz 1974’teki darbeye işaret eden ve bu sırada 2 bin Kıbrıslı Rum’un darbeciler tarafından öldürüldüğünü kaydederek, Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahalesiyle hem Kıbrıslı Türklere barış ve özgürlüğü hem de Rumların canlarını kurtardığını anlattı.

1974 anılarını da paylaşan Başbakan Üstel, o dönemde kendi köyünde yaşanan çatışmaları ve nasıl gazi düştüğünü de anlattı.

Ünal Üstel, Baf’ın Yeşilova köyüne yapılan Rum saldırısı sırasında ayağından yaralandığını, köyde şehitler verdiklerini, kendisinin babası sayesinde hayatının kurtulduğunu, Kızılhaç’la önce Lefkoşa’ya ardından Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını ve tedavi gördüğünü, ardından da tedavi için İstanbul Çapa Tıp Fakültesine gönderildiğini ifade etti.

