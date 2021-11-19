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“Hayatı ucuzlatmamız mümkün değil”

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Tarım Bakanı Çavuşoğlu, fiyatlara müdahale ettiklerini ancak ekonomik krizin çok büyük bir dalga şeklinde geldiğini ve yaptıkları müdahalelerin, o dalga içerisinde yok olduğunu söyledi

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“Hayatı ucuzlatmamız mümkün değil”
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası TV’de değerlendirmelerde bulundu.
Özellikle ekonomide yaşanan sorunların, her alana sıçradığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Sorunların sebebi hükümet değil ama çözmesi gereken hükümet” dedi.
Bankalara borcu olan insanların, dövizin yükselmesiyle taksitlerinin yüzde 50 oranında arttığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Öte yandan ithalatta yaşanan navlun fiyatlarının artması, dünya genelinde arz – talep dengesinin bozulması, tüketim maddelerinin fiyatlarını arttırdı” ifadelerini kullandı.
Fiyatlara müdahale ettiklerini ancak ekonomik krizin çok büyük bir dalga şeklinde geldiğini ve yaptıkları müdahalelerin, o dalga içerisinde yok olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, üretimdeki artan maliyetin vatandaşın cebine yansımaması için devletin aylık ortalama 117 milyon TL destek verdiğine ama bunun yetmediğine dikkat çekti.
 “Hayatı ucuzlatmamız bu şartlarda mümkün değil. İnsanların gelirini arttırıcı bir adım atılmalı” diyen Çavuşoğlu, “Nasıl ki memura hayat pahalılığı vererek krizden korumaya çalışıyorsak, özel sektörlüyü de asgari ücret aracılığıyla bu krizden korumamız gerekiyor” dedi.
Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Asgari ücret hesaplanırken daha güzel bir yere çekilmesi, memura verildiğimiz gibi hayat pahalılığı oranının aktarılması gerekir. Aksi takdirde çadırlarda mutfak kurmak zorunda kalacaksınız, insanlar açlığa doğru gidecek. Biz siyasetçiler halkın içindeyiz,  gözyaşlarını, sefaleti herkesten fazla görüyoruz.”
Mevcut hükümetin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, “Türkiye ile KKTC her zaman et ve tırnak. Yani KKTC’nin Türkiyesiz yaşama şansı var mı ki da destek alacağı ya da almayacağı konuşulsun? Bazı tartışmalar olabilir, o tartışmalar yapıldığı süreçte kalır, kalmalıdır da” dedi.
 “Türkiye ile en iyi ilişkiyi ben kurarım” yaklaşımına şiddetle karşı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu yaklaşımı hiçbir siyasi partiye yakıştırmam, hele kendi partimize hiç yakıştırmam” ifadelerini kullandı.
 “Bir devlet sadece maaş ödemek gailesiyle yaşayamaz” diyen Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un, maliyenin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek maaş ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamaları doğru bulmadığını ifade ederek, “Bu ay da memuru ödedik, yırttık yönündeki açıklamaları doğru bulmam. KKTC kendi kendine yetmeli” dedi.
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