Hayat pahalılığı önümüzdeki ay verilecek

Başbakan Üstel, önümüzdeki ay yüzde elli civarında tahmin edilen Hayat Pahalılığı’nın verileceğini açıkladı

Başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kişinin beklediği hayat pahalılığı, bu ay sonu maaşlara yansımayacak. Elde edinilen bilgiye göre, ilgili yasanın hazırlanmaması nedeniyle, hayat pahalılığı temmuz sonu yatırılacak maaşlara yansıyacak.

Başbakan Ünal Üstel, “Önümüzdeki ay son 6 ayın hayat pahalılığını vereceğiz. 1 Ağustos itibariyle yaklaşık yüzde elli civarında tahmin edilen bir Hayat Pahalılığı verilecek" dedi.

BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına değerlendirmede bulunan Üstel, ekonominin rahatlaması için bir takım tedbirler aldıklarını, önümüzdeki günlerde mini bir ekonomik paket açıklayacaklarını duyurdu.

Üstel, önümüzdeki ay yaklaşık yüzde elli civarında tahmin edilen Hayat Pahalılığının da maaşlara yansıtılacağını söyledi.

Üstel, “Ekonomik çarkları daha hızlı çevirmek için, Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde kuralları da uygulayarak ülkedeki mali düzenlemeyi yeniden gündeme getirerek ve bu düzenleme içerisinde ekonominin rahatlaması için bir takım tedbirler de alıyoruz. Önümüzdeki günlerde mini de olsa küçük vadeli bir ekonomik paket açıklayacağız. Önümüzdeki ay son 6 ayın hayat pahalılığını vereceğiz. 1 Ağustos itibariyle yaklaşık yüzde elli civarında tahmin edilen bir Hayat Pahalılığı verilecek .Az alana çok, çok alana az verilmesi için maliye bakanlığı çalışma yapıyor. Asgari ücret düzenlemesi de yapılacak. Sosyal yardım alanlara da daha katkı yapılacak. Bu ekonomik dar boğaz içerisindeyken bile halkımızı düşünerek bu tedbirleri alıyoruz” dedi.



