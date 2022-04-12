“Hayat pahalılığı ödeneği tüm kesimlere verilsin”

Bazı sendikalar, Gazimağusa ve İskele Vergi ve Araç Kayıt Dairelerinde tam gün greve gitti

KTAMS, Kamu İş, Kamu-Sen ve Vergi Sen, Sendikal Platform’un da desteğiyle dün Gazimağusa ve İskele’deki Gelir ve Vergi Dairesi ile Araç Kayıt şubelerinde tam gün “Yok oluşa ve yoksulluğa hayır” grevine gitti.Greve giden 4 sendikanın başkanı ile Sendikal Paltform ve bazı örgütlerin yetkilileri, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi’ne giderek grevlere destek belirtti.Öte yandan maaşlar ve ek mesailerin ödenmemesi gerekçesiyle grevde olan Mağusa Türk Genel –İş Sendikası’nda örgütlü Gazimağusa Belediyesi çalışanları da, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi önüne pankartlar ve davullar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirerek 4 sendikanın grevine destek belirtti.Gazimağusa Belediyesi çalışanları “Ya hep beraber ya hiç birimiz” şeklinde slogan attı.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin “insafsızca zamları” karşısında halkın her geçen gün yok oluşa ve yoksullaşmaya doğru gitmekte olduğunu, sendikaların bu bağlamda Başbakan ile görüşerek taleplerle birlikte kaynak ve tasarruf önerilerinde bulunduklarını, hükümetin vereceği cevabı büyük bir merak ve ilgiyle beklediklerini kaydetti.Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ilettikleri taleplerden söz eden Bengihan, bu taleplerden birinin; ülkede yaşanan enflasyonist baskıda ayakta kalabilmenin birkaç unsurundan biri olarak gördükleri hayat pahalılığı ödeneğinin tüm çalışanlara verilmesi olduğunu söyledi.Gelir ve Vergi Dairesi ile Araç Kayıt Birimi’nde grev yapmalarının nedeninin, dikkat çekmek olduğunu söyleyen Bengihan, “Bu ülkede eğer vergi toplama konusunda hükümet üzerine düşeni yapsa, bu ülkenin ne açığı çıkar ne de kaynak noktasında sıkıntı yaşar” ifadelerini kullandı.Tapu devirleriyle ilgili sözleşmesi tamamlanan 94 bin devir teslimin beklediğini söyleyen Bengihan, gerçekleşmeyen devirler nedeniyle devletin ciddi gelir kaybına uğradığını ifade etti.Casinolar ve sanal betlerden gerçek gelir üzerinden vergi toplanmadığını ileri süren Bengihan, bu casinoların büyük bir kısmının imtiyaz vergilerini dahi ödemediğini söyledi.Ülkede Kurumlar Vergisi ödemeyen üniversite patronları olduğunu iddia eden Bengihan, “Teşviklerden muafiyet aldığı için inşaat ruhsatı muafiyeti, elektrik kilovat saat başına muafiyet alanlar var... Ve bunlar üniversite patronları ve otel patronlarıdır. Bu ülkenin kaymağını yiyen kesimlerdir. Maalesef bu ülkede bir kuruş kurumlar vergisi ödemiyor teşvik adı altında bu isimler... İşin ilginç yanı devlet açığını borçlanarak karşılıyor ve bu borçlanmalarını da maalesef bu teşvik verdiği patronlar banka kurdu ve devleti borçlandırıyor. Düşünün ki teşviklerden bu patronlar devletten daha zengin oldu bir kuruş vergi ödemezler. Devlet şimdi ondan borçlanır. Böyle bir memleket, biz bundan rahatsız” dedi.Adil ve servet vergisi adı altında bir düzenleme talep ettiklerini söyleyen Bengihan, ultra zengin olanların Forbes dergisinde dünya zenginler listesine girenlerin ülkede vergi ödemediğini, sıkıntının bu olduğunu söyledi.Kamuda, bazı bakanlıklarda yapılan atama ve istihdamları eleştiren Bengihan, “Ondan sonra da kaynak yok... Kaynak vardır da siz bu kaynakları kendi partililerinize, yandaşlarınıza saklıyorsunuz Bu halkın, gerçekten ezilen ve sömürülen kesimlere, özellikle asgari ücretliye, özel sektöre destek vermiyorsunuz” dedi.Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, ülkenin enkaz halinde olduğunu, herkesin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ancak, hükümet edenlerin hâlâ uykuya devam ettiğini söyledi.Ülkeyi yönetenlerin halkı için, sömürülen emekçi için var olması gerektiğini belirten Atan, “Sermaye ile birlikte olacaklarsa o koltukta oturmayacaklar. O koltuk kendilerine bol geliyor” dedi.Atan eylemde, elinde bir hortumla boş bir tüp gazın üzerine oturun vatandaşı da göstererek, “Bu vatandaşımız bu gazı nasıl dolduracak? Üfleyerek... Bunu herkes görsün, hükümet edenler de görsün” dedi.