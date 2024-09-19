“Hayat pahalılığı karşısında halkı ezdirmedik”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, hayat pahalılığı karşısında halkı ezdirmediklerini söyledi ve ekledi: “Asgari ücreti vergiden muaf yaptık ve Güney Kıbrıs ile eşitledik. Bu bir tarihtir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ülkedeki çoğu projenin istikrarsız hükümetler döneminden yarım kalanlar olduğunu söyleyerek, 2 buçuk yıllık hükümetleri döneminde tüm yarım projelerin tamamlandığını ve yeni projelerin de hayata geçirildiğini kaydetti.

Üstel, asgari ücret ve hayat pahalılığı konusunda “Biz halkımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Asgari ücreti vergiden muaf yaptık ve asgari ücreti Güney Kıbrıs ile eşitledik. Bu bir tarihtir.” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, BRT özel yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

UBP’nin kurultay sürecine ilişkin bir soru üzerine, Üstel, partililerin, kendisine, partinin büyüğü ve en çok bilgi birikimi olan bir abileri olarak görevi verdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren altyapı, geçmişten kalan projelere öncelik verdiklerini bunu yaparken de parti içerisindeki birlik ve beraberliği koruyarak yola devam ettiklerini söyleyen Üstel, “Sözümüzün dışına çıkmadık, bakan ve milletvekili arkadaşlarımızla çalıştık. Partide birlik ve beraberliği sağladık koalisyon ortaklarımızla, 29 milletvekili ile çalışmalar yaptık ve ülkeye damgamızı vurduk.” dedi.

2022 yılında görevi aldığını başbakanlık görevini yürüttüğünü anımsatan Üstel, kısa dönem hükümetlerde projelerin tamamlanamadığını ve halkın ihtiyacı olan projeler üretilemediğini söyledi.

Dünyadaki ekonomik değerlerin yerinden oynadığı bir dönemde görevi devraldıklarını da ifade eden Başbakan Üstel, “Bütün bunları yaparken sadece partide birlik ve beraberliği değil, ülkede birlik beraberliği sağlamak için çalıştık.

Muhalefetle istişare içerisinde yasaları geçirmeye çalıştık. Bazı yasaları muhalefetle işbirliği içerisinde geçirdik. Önceliğimiz yarım kalan projeler, reformlar ve halkın ihtiyacı olan yasalardır dedik ve bu yönde ilerledik.” diye konuştu.

Çalışanlarını dahi ödeyemeyecek durumda olan belediyeleri güçlendirmek için önceliği Belediyeler Reformu’na ve Belediyeler Yasası’na vererek Meclis Genel Kurulu’ndan geçirdiklerini hatırlatan Üstel, 28 olan belediye sayısını 18’e indirdiklerini böylece belediyelerin mali sıkıntıdan kurtulduğunu kaydetti ve “UBP’ye ait olmayan belediyeler dahi bizlere teşekkür ediyor. Demek ki doğru yaptık yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Hal Yasası konusunda ise Başbakan Ünal Üstel, bütün siyasi partilerin iktidara geldiğini ancak istikrarı yakalayamadıkları ve cesaret gösteremedikleri için Hal Yasası’nı geçiremediklerini söyledi.

“Biz istikrarı yakaladık ve yüreğimizi ortaya koyduk. Hal Yasası’nda sona gelindi. Önümüzdeki yıl büyük bir eksikliği gidereceğiz” dedi.

Üstel, istikrarla yola devam ederken hem iktidarda hem de istikrarla halka hizmet etmeye devam edeceklerini de vurgulayarak, “Halkımıza istikrar dediğimizde bazı kesimler farklı yönlere çekiyor. 10 yılda yapılanlarla 2 buçuk yılda yapılanları mukayese etsinler. Bizim ortaklarımızla yaptığımız ortadadır.” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı karşısında halkı ezdirmediklerini de söyleyen Üstel, ülkede dengeli bir şekilde gelir dağılımı için düzenlemeler yaptıklarını, gelecek günlerde ihtiyaç duyulan ne varsa yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ticaret Odası’nın asgari ücret ve hayat pahalılığı ödeneğinin fazla olduğu yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine de Üstel, şunları söyledi:

“Biz halkımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Asgari ücreti vergiden muaf yaptık ve Güney Kıbrıs ile eşitledik. Bu bir tarihtir. Halkın alım gücünü yerlerde süründürmemek adına ve HP artışlarını karşılamak için hükümet elini taşın altına koydu.”

Ülkede bulunan iki deniz limanından hizmetlerin çevrim içi olarak sürdürülmeye başladığını böylece Maliye Bakanlığının gümrükten gelip geçen her şeyi görebildiğini anlatan Üstel, marketlerde denetim yapılması için de Ekonomi Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü anlattı.

Üstel, ülkedeki internet sağlayıcılar ile konsersiyum oluşturduklarını ve yaklaşık 2 yıl içerisinde bütün ülkenin fiber optik kablo ile donatılacağını da söyleyerek, e-devletin de böylece yavaş yavaş çalışmaya başlayacağını ve bürokrasideki hantallığın ortadan kalkacağını belirtti.