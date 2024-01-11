Hayaldi, gerçek oldu

Şehit Turgut Ortaokulu’nda, sponsorlar ve müzisyenlerin verdiği konserden elde edilen gelirle tam donanımlı müzik odası ve okul kütüphanesi yapıldı

Şehit Turgut Ortaokulu’nda yapılan tam donanımlı müzik odası ve okul kütüphanesi törenle açıldı.

Müzik odası ve kütüphane, sponsorlardan sağlanan kaynak ve bir grup müzisyenin sahne aldığı “Play for Good” isimli konserden elde edilen gelirle yapıldı.

Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Sezer Cazımoğlu, müzik öğretmeni Onur Arslan’ın girişimleri sonucunda gereken mali kaynağın sağlanmasıyla uzun süredir hayalini kurdukları müzik odası ve kütüphaneyi okula kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Cazımoğlu, “Başlayınca arkası geldi. Sponsor bulundu, parkeler döşendi, yer minderleri temin edildi, enstrümanlar alındı. Eksiklerimiz için bir dokunuş daha gerekiyordu. Onur hocamızın öncülüğünde ülkemizin değerli müzisyenlerinin katılımıyla bir konser yapıldı. Ve biz bugün hayalimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Öğrencilerinin artık müzik odasına alınan enstrümanları çalabileceğini, farkında olmadıkları yeteneklerini keşfedeceklerini kaydeden Cazımoğlu, şöyle devam etti:

“Yine teneffüslerde, öğle aralarında, boş derslerinde kütüphanemizden faydalanabilecekler. Çıktığımız yolda bizi yalnız bırakmayan bakanlığımıza, Okul Aile Birliğimize, sponsorlarımıza, müzisyen arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza müteşekkiriz”

