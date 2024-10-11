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Havalimanı’nda Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatları düzenlendi

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Havalimanı’nda Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatları düzenlendi
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Havalimanı’nda, 08 Ekim 2024 Salı günü düzenlenen yangın güvenliği eğitimine, Havalimanı Sivil Havacılık Dairesi İtfaiye personeli katıldı. İntergaz danışmanı yangın müşaviri Resul Dilek tarafından verilen eğitim,  gün boyu teorik ve daha sonra uygulamalı olarak icra edildi.
Eğitimde; yangın kimyası, LPG yangın güvenlik önlemleri, acil durum müdahale usulleri, uçak lastik ve akaryakıt yangınları hakkında bilgilendirme ve sonrasında da tatbikatlar yapıldı.
Sivil Havacılık Dairesi İtfaiye personeli ile İntergaz çalışanlarının  nerazetinde uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirildi. Katılımcılar, LPG gaz fazı, likit fazı, LPG tank yangınları, akaryakıt yangınları, elektrik yangınları ve lastik yangınlarına müdahale yöntemlerini birebir deneyimlediler.
 
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