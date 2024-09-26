Havalimanı zarar ediyormuş!

KKTC Havalimanı İşletmecisi T&T şirketi, 2023 yılında 1 milyar 138 milyon TL’lik zarar bildirdi ve devlete vergi ödemedi

2023 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi listesinde en çok dikkat çeken şirket, KKTC Havalimanı İşletmecisi T&T oldu.

KKTC’de tescilli 7529 şirket içinde 2023’te devlete en çok zarar beyan eden, Havaalanı İşletmecisi T&T oldu.

Vergi listelerine göre T&T 1 milyar 138 milyon liralık zarar bildirdi ve devlete hiç vergi ödemedi. En çok zarar beyan eden şirketler arasında Altınbaş Petrol, KKTC Turkcell ve Vodafone Kıbrıs da yer alıyor.

3523 ŞİRKETTEN DEVLET VERGİ ALAMADI

Öte yandan 2023 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları listesinde 4 bin 54 şirket devlete vergi ödediği görülürken 695 şirket ne kar ne zarar beyan etti. 2828 şirket ise zarar bildirerek vergi ödemedi.

Devletin hiç vergi alamadığı toplam şirket sayısı 3523 oldu. Buna göre ülkede kayıtlı şirketlerin %46’sı geçtiğimiz yıl devlete vergi ödememiş oldu.

Öte yandan KKTC’de tescilli 7 bin 579 şirket arasında en fazla zarar beyan edip, vergi ödemeyen işletmelerin, “en bilindik işletmeler” olması yine dikkat çekti.

Söz konusu listede en fazla zarar beyan eden şirket, Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Havalimanı işletmecisi T&T oldu. 1 milyar 138 milyon 517 bin 986 TL zarar beyan eden şirket, 2023 yılında hiç vergi ödemedi.

Medyada bazı faaliyetler içinde olan ve Genç TV’yi finanse ettiği iddia edilen T&T, son aylarda KIB-TEK’e olan milyonlarca liralık elektrik borcunu ödememekle de gündemde.

Şirket, elektrik borcunu ödemek yerine yapılandırma yoluna gitmiş, ancak yapılandırdığı borcunu da ödememekte diretmişti.

Vergi beyanlarına ilişkin listede, T&T’den sonra en fazla zarar beyan eden ve vergi ödemeyen şirket, yasadışı sanal bet iddialarıyla anılan ‘Şahin’ grubuna ait Chamada Investment oldu. Şirket, 1 milyar 54 milyon 164 bin 387,94 TL zarar beyan etti, vergi ödemedi.

Türkiye’de çıkılan Kıbrıs’taki yol ihalelerini alan Proyap isimli şirket ise 56 milyon 537 bin 916,94 TL zarar gösterdi ve hiç vergi vermedi.

Zarar beyan edip vergi ödemeyen diğer bilindik şirketler arasında; Omağ Development, FLY Kıbrıs, Karpaz Gate Marina gibi şirketler bulunuyor.

EMRULLAH TURANLI MEDYADA NE YAPMAK İSTİYOR?

T&T'nin sahibi olduğu Emrullah Turanlı'nın bir süre önce Genç TV’yi finanse ettiği iddia edilmişti. Havalimanının işletmesini alan, yeni terminal binasını yıllarca inşa etmeyen, son olarak da milyonlarca liralık elektrik borcunu ödememekle gündeme gelen Turanlı'nın medyadaki bu girişimi de öne çıkıyor.