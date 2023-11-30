Havalimanı'nda yine kaos

KKTC Havalimanı'nda yine elektrik krizi yaşandı. Elektriklerin kesildiği alanda jeneratör devreye girmedi, uçakların kalkış ve inişleri bir buçuk saat yapılamadı. Ankara’ya gidecek olan Başbakan Üstel'in uçağı da mağdur oldu. Gelecek olan uçaklar geri çevrildi

Murat ASLAN



KKTC Havalimanı'nda dün yaşanan elektrik sorunu nedeniyle hava trafik kontrol mekanizması çöktü. Elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin devreye girmemesi nedeniyle uçakların kalkış ve inişleri bir buçuk saat boyunca yapılamadı.

Bu kapsamda Ankara’ya gidecek olan Başbakan Ünal Üstel'in ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın uçağı da bir süre "mağdur" oldu. Öte yandan Ankara, Adana ve Antalya'dan gelecek uçaklar geri çevrildi.

İstanbul-Ercan seferini yapan Anadolu Jet uçağı, KKTC Havalimanı'nda yaşanan sorun nedeniyle Antalya üzerinde defalarca tur atmasının ardından Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Yaşanan elektrik sorunu nedeniyle hava trafik kontrolör sistemleri devre dışı kaldı. Uçaklardan indirilen yolcular ise yetkililere öfkelendi. Hali hazırda iniş yapan uçaklarda bulunan yolcular da, sorun nedeniyle valizlerini alamadı.

HALKIN SESİ’ne açıklamada bulunan Hava Trafik Kontrolleri Başkanı Cem Kapısız, elektrik kesilmesinden kaynaklı sorunlar yaşandığını vurgulayarak, Havalimanı‘nın hem terminal hem de hava sahası olarak tamamen devre dışı kaldığını belirtti.

Cem Kapısız, jeneratörlerin de devreye girmediğini ve büyük bir kriz yaşandığını bildirdi. Cem Kapısız şöyle devam etti:

“Hava trafiğinin ve meteorolojinin elektriğinin kesilmesi; jeneratörlerin de devreye girmemesi nedeniyle radarlarımız, frekanslarımız ve meteoroloji bilgi sağlayıcı sistemlerimiz çalışmadı. Ne iniş-kalkış yapacak uçaklara ne de hava trafiğini kullanan uçaklara hizmet verilemedi.” dedi.

Kapısız, yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle radarların uçakları göremediğini, frekansların tamamen gittiğini, yayın yapamadıklarını ve uçaklarla iletişim kuramadıklarını söyleyerek, bu gibi tehlikeli anların yaşanabileceğine dair daha önce defalarca uyarı yaptıklarını hatırlattı.

Kapısız “Antalya’dan kalkacak bir uçağı durdurduk, diğer bir uçak yoldaydı, onu da Adana’ya yönlendirdik, burada kalkacak olan bir uçak da kalkışını yapamadı” dedi.

Havalimanında bekleyen uçağın içinde Başbakan Ünal Üstel’in olduğu bilgisini de paylaşan Kapısız, jeneratörlerle verilen desteğin de yetersiz kaldığını ve hava sahasında bu durumdan etkilenen en az 20 uçağın olduğunu kaydetti.

SOFİ: 5 UÇAK ETKİLENDİ

HALKIN SESİ’ne açıklamada bulunan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de elektriklerin kesildiğini, jeneratörün devreye girmediğini belirtti.

Sofi, havaalanında yaşanan elektrik kesintisinde jeneratörün sistemleri tam yüklenemediğini, arızanın saat 12.35 itibarıyla oluştuğunu söyledi ve uçuşlara 14.10 itibarıyla başlandığı bilgisini yineledi.

Sofi, 3 gelen, 2 de giden uçağın hava trafiğinin durdurulmasından etkilendiğini, iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandığını kaydetti.

ARIKLI: TEKNİK ARIZA MI, İNSAN ELİYLE YAPILAN SABOTAJ MI? ARAŞTIRACAĞIZ

Öte yandan Havalimanı’nın eski binasında bulunan jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle uçakta mahsur kalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Yüzlerce yolcu mağdur oldu... Sayın Başbakan da havalimanında. Teknik arıza mı, insan eliyle yapılan sabotaj mı? araştıracağız” dedi.

Yaşanan sorun nedeniyle uçağı havalanamayan Arıklı, eski binadaki jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle yüzlerce yolcunun mağdur olduğunu kaydetti.

ARIKLI’YA TEPKİ

Öte yandan Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız’ın tepkisini çekti.

Cem Kapısız şöyle dedi:

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın konu hakkındaki açıklamasını çok talihsiz bulmakla beraber kendisini şiddetle kınadığımızı bildirmek isterim. Hükümete geldikleri günden beridir havacılık konusunda eksik bıraktıkları, ihmal ettikleri ve özel şirkete yaptıramadıkları yükümlülüklerin sonuçlarını yaşamaktayız. Hal böyleyken böyle bir kriz anında çıkıp da olayın bir sabotaj olabileceğini söylemesi şuursuzca olmuştur. Bizler HTKS olarak Erhan Arıklı’nın böylesine pişkin açıklamalarla sorumluluktan kaçma çabalarına tahammülümüz kalmadığını bildirmek isteriz. Ülkede havacılığa yapılmış olan bir sabotaj varsa, o da yönetenlerin kendi ihmalleri sonucu Havalimanı’nı soktukları, bu gün de yaşadığımız kriz ile aşikar olan durumdur. Bugün yaşadığımız krizin en büyük sorumlusu Erhan Arıklı’dır. Bugünden tezi yok, Havalimanı’ndaki eksiklikler teker teker giderilmeye başlanmazsa, grevlerin ve eylemlerin ardı arkası kesilmeyecektir!

ERHÜRMAN: “BU, ARIKLI’NIN KAÇINCI ‘SABOTAJ’ AÇIKLAMASI?”

Havalimanı’nda hava trafik merkezinin yaşanan elektrik sorunu nedeniyle çökmesi sonrası, tepkiler geldi.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Teknik arıza mı, sabotaj mı araştıracağız” sözlerine değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu, Arıklı’nın kaçıncı ‘sabotaj’ açıklaması, hatırlayan var mı? Hangisi kanıtladı?” diye sordu.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ercan'da, elektrikle ilgili yaşanan arıza dolayısıyla, Sn. Arıklı uçakta, Sn. Üstel de havalimanında beklemek zorunda kalmış. Yüzlerce yolcu da tabii! Sn. Arıklı hemen açıklamayı yapıştırmış: "Teknik arıza mı, insan eliyle yapılan sabotaj mı? Araştıracağız"...

Bu Sn. Arıklı'nın kaçıncı "sabotaj" açıklaması, hatırlayan var mı? Hangisi kanıtlandı? Öyle bir şey olsa dahi, önce araştırın, sonra dillendirin. Ama sürekli kendinizden başka bir suçlu arayacak ve her şeyi örtmek için "sisli havalar" yaratacaksınız ya! Yönetmemenin yanına bir de ciddiyetsizlik eklenince, her şey böyle çekilmez oluyor

işte!”

ÖZUSLU: YARI BUÇUK HAVAALANINI AÇARSANIZ BÖYLE OLUR ÜNAL BEY!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (

KKTC Havalimanı'nda dün yaşanan elektrik sorunu nedeniyle hava trafik kontrol mekanizması çöktü. Elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin devreye girmemesi nedeniyle uçakların kalkış ve inişleri bir buçuk saat boyunca yapılamadı.Bu kapsamda Ankara’ya gidecek olan Başbakan Ünal Üstel'in ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın uçağı da bir süre "mağdur" oldu. Öte yandan Ankara, Adana ve Antalya'dan gelecek uçaklar geri çevrildi.İstanbul-Ercan seferini yapan Anadolu Jet uçağı, KKTC Havalimanı'nda yaşanan sorun nedeniyle Antalya üzerinde defalarca tur atmasının ardından Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.Yaşanan elektrik sorunu nedeniyle hava trafik kontrolör sistemleri devre dışı kaldı. Uçaklardan indirilen yolcular ise yetkililere öfkelendi. Hali hazırda iniş yapan uçaklarda bulunan yolcular da, sorun nedeniyle valizlerini alamadı.HALKIN SESİ’ne açıklamada bulunan Hava Trafik Kontrolleri Başkanı Cem Kapısız, elektrik kesilmesinden kaynaklı sorunlar yaşandığını vurgulayarak,‘nın hem terminal hem de hava sahası olarak tamamenkaldığını belirtti.Cem Kapısız, jeneratörlerin de devreye girmediğini ve büyük bir kriz yaşandığını bildirdi. Cem Kapısız şöyle devam etti:“Hava trafiğinin ve meteorolojinin elektriğinin kesilmesi; jeneratörlerin de devreye girmemesi nedeniyle radarlarımız, frekanslarımız ve meteoroloji bilgi sağlayıcı sistemlerimiz çalışmadı. Ne iniş-kalkış yapacak uçaklara ne de hava trafiğini kullanan uçaklara hizmet verilemedi.” dedi.Kapısız, yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle radarların uçakları göremediğini, frekansların tamamen gittiğini, yayın yapamadıklarını ve uçaklarla iletişim kuramadıklarını söyleyerek, bu gibi tehlikeli anların yaşanabileceğine dair daha önce defalarca uyarı yaptıklarını hatırlattı.Kapısız “Antalya’dan kalkacak bir uçağı durdurduk, diğer bir uçak yoldaydı, onu da Adana’ya yönlendirdik, burada kalkacak olan bir uçak da kalkışını yapamadı” dedi.Havalimanında bekleyen uçağın içinde’in olduğu bilgisini de paylaşan Kapısız, jeneratörlerle verilen desteğin de yetersiz kaldığını ve hava sahasında bu durumdan etkilenen en az 20 uçağın olduğunu kaydetti.SOFİ: 5 UÇAK ETKİLENDİHALKIN SESİ’ne açıklamada bulunan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de elektriklerin kesildiğini, jeneratörün devreye girmediğini belirtti.Sofi, havaalanında yaşanan elektrik kesintisinde jeneratörün sistemleri tam yüklenemediğini, arızanın saat 12.35 itibarıyla oluştuğunu söyledi ve uçuşlara 14.10 itibarıyla başlandığı bilgisini yineledi.Sofi, 3 gelen, 2 de giden uçağın hava trafiğinin durdurulmasından etkilendiğini, iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandığını kaydetti.ARIKLI: TEKNİK ARIZA MI, İNSAN ELİYLE YAPILAN SABOTAJ MI? ARAŞTIRACAĞIZÖte yandan Havalimanı’nın eski binasında bulunan jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle uçakta mahsur kalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Yüzlerce yolcu mağdur oldu... Sayın Başbakan da havalimanında. Teknik arıza mı, insan eliyle yapılan sabotaj mı? araştıracağız” dedi.Yaşanan sorun nedeniyle uçağı havalanamayan Arıklı, eski binadaki jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle yüzlerce yolcunun mağdur olduğunu kaydetti.ARIKLI’YA TEPKİÖte yandan Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız’ın tepkisini çekti.Cem Kapısız şöyle dedi:Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın konu hakkındaki açıklamasını çok talihsiz bulmakla beraber kendisini şiddetle kınadığımızı bildirmek isterim. Hükümete geldikleri günden beridir havacılık konusunda eksik bıraktıkları, ihmal ettikleri ve özel şirkete yaptıramadıkları yükümlülüklerin sonuçlarını yaşamaktayız. Hal böyleyken böyle bir kriz anında çıkıp da olayın bir sabotaj olabileceğini söylemesi şuursuzca olmuştur. Bizler HTKS olarak Erhan Arıklı’nın böylesine pişkin açıklamalarla sorumluluktan kaçma çabalarına tahammülümüz kalmadığını bildirmek isteriz. Ülkede havacılığa yapılmış olan bir sabotaj varsa, o da yönetenlerin kendi ihmalleri sonucu Havalimanı’nı soktukları, bu gün de yaşadığımız kriz ile aşikar olan durumdur. Bugün yaşadığımız krizin en büyük sorumlusu Erhan Arıklı’dır. Bugünden tezi yok, Havalimanı’ndaki eksiklikler teker teker giderilmeye başlanmazsa, grevlerin ve eylemlerin ardı arkası kesilmeyecektir!ERHÜRMAN: “BU, ARIKLI’NIN KAÇINCI ‘SABOTAJ’ AÇIKLAMASI?”Havalimanı’nda hava trafik merkezinin yaşanan elektrik sorunu nedeniyle çökmesi sonrası, tepkiler geldi.Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Teknik arıza mı, sabotaj mı araştıracağız” sözlerine değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu, Arıklı’nın kaçıncı ‘sabotaj’ açıklaması, hatırlayan var mı? Hangisi kanıtladı?” diye sordu.Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Ercan'da, elektrikle ilgili yaşanan arıza dolayısıyla, Sn. Arıklı uçakta, Sn. Üstel de havalimanında beklemek zorunda kalmış. Yüzlerce yolcu da tabii! Sn. Arıklı hemen açıklamayı yapıştırmış: "Teknik arıza mı, insan eliyle yapılan sabotaj mı? Araştıracağız"...Bu Sn. Arıklı'nın kaçıncı "sabotaj" açıklaması, hatırlayan var mı? Hangisi kanıtlandı? Öyle bir şey olsa dahi, önce araştırın, sonra dillendirin. Ama sürekli kendinizden başka bir suçlu arayacak ve her şeyi örtmek için "sisli havalar" yaratacaksınız ya! Yönetmemenin yanına bir de ciddiyetsizlik eklenince, her şey böyle çekilmez oluyorişte!”ÖZUSLU: YARI BUÇUK HAVAALANINI AÇARSANIZ BÖYLE OLUR ÜNAL BEY! CTP ) Milletvekili Sami Özuslu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarı buçuk havaalanını tüm ikazlara rağmen açarsanız işte böyle olur Ünal bey!” ifadesini kullandı. Özuslu, Üstel’e “Ben olsam ya ilgili bakanı görevden alırdım ya da doğrudan istifa ederdim. Ya siz?” çağrısında da bulundu.