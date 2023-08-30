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“Havalimanı birkaç hafta içinde dört dörtlük olacak”

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“Havalimanı birkaç hafta içinde dört dörtlük olacak”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yeni Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.
Havalimanı’nın açıldıktan sonraki son durumunu yakında görmek ve yetkililerden detaylı bilgi almak için ziyaret ettiğini ifade eden Erhan Arıklı, Havalimanı’nın birkaç hafta içerisinde dört dörtlük bir havalimanı olacağını söyledi.
Havalimanında yaptıkları incelemeler ve görüşmelerin ardından yapılacak düzenlemelerle yolcu sıkıntılarının son bulacağını ifade eden Arıklı, yolcuların daha konforlu ve rahat şekilde seyahatlerine devam edeceklerini belirtti.
 
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