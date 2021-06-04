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Havaalanında Gümrük Bilgi Sistemi uygulanacak

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Gümrük Bilgi Sistemi’nin 15 Haziran’dan itibaren pilot bölge olarak Havaalanı’nda uygulanacağını açıkladı

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Havaalanında Gümrük Bilgi Sistemi uygulanacak
 
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, dün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la görüştü.
Maliye Bakanlığı’ndaki görüşmede konuşan Dursun Oğuz, Gümrük Bilgi Sistemi’nin 15 Haziran’dan itibaren pilot bölge olarak Havaalanı’nda uygulanacağını açıkladı. Oğuz, 1 Ocak 2022 itibarıyla Gümrük Bilgi Sistemi’ni tamamen uygulamayı hedeflediklerini vurguladı.
“Bu süre zarfında TC ile KKTC arasında bu sistemden kaynaklı eksiklik veya problem varsa ortadan kaldırmak üzere istişare edeceğiz” diyen Oğuz, Gümrük Bilgi Sistemi’nin beklenen hedefe ulaşması için iki tane yasa tasarısını Meclise sevk ettiklerini de söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, Gümrük Bilgi Sistemi için beklenen yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, düzenlemenin yapılmasıyla gümrük alanında iyi bir noktaya gelineceğini anlattı.
Türkiye gümrüklerinin dünyada örnek gösterilecek seviyede olduğunu vurgulayan Muş, bilgi birikimlerini KKTC’ye aktararak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.
 
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