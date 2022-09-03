Havaalanında grev uyarısı

KTAMS Başkanı Bengihan, Motorlu Araçlar Birimi’nde eylemlerin haftaya başlayacağını, Ehliyetler Birimi’ndeki grevin devam edeceğini ve zorda kalmaları durumunda Sivil Havacılık Dairesi’nde greve gideceklerini açıklayarak “Uçaklar inemeyecek, kalkamayacak” dedi







Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kapısına siyah çelenk bıraktı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “partizanca yapılan görevlendirmenin geri alınmadığını ve sorunu çözecek iradenin ortaya konmadığını” ifade ederek, “Bu kadar basit bir konuyu bile çözemeyen bakanlık memleket yönetecek ve biz sorunlara çözüm üretmesini bekleyeceğiz” eleştirisinde bulundu.

“Ölüden gözyaşı beklemek gibi bir şey mi bu?” diye soran Bengihan, ısrar, inat ve büyük bir kararlılıkla eylemlerini devam ettireceklerini kaydetti. KTAMS Başkanı Bengihan, “Kamu kurumlarını koruması gerekenler, devleti idare edenler olması gerekirken, sendikalar bu görevi en iyi şekilde yerine getiriyor” diye konuştu.

11 Ağustos’tan bugüne kadar Girne, Mağusa ve Lefkoşa’da eylem ve grev yaptıklarını hatırlatan Bengihan, amaçlarının, para değil partizanca yapılan görevlendirilmelerin geri getirilmesi veya yerlerine başka personel konulması olduğunu söyledi. Bengihan, “Ne irade var, ne cesaret” dedi.

Motorlu Araçlar Birimi’nin otomasyona geçtiğini hatırlatan Güven Bengihan, Ocak 2020 yılından beridir sistemin düzenli işlediğini anlattı. İlgili bilgisayar şirketine gerekli ödeme yapılmadığı ve arada yaşanan sıkıntılar nedeniyle sistemin sahibi firmanın anlaşmayı durdurduğunu öne süren Bengihan, sistemdeki işlemlerin görülmediğini kaydetti.

“Limanların özelleştirilmesi için proje geliştirileceği” sözüne atıfta bulunan Bengihan, var olan projenin devamlılığı getirilmezken, limanların nasıl gündeme getirildiğini sordu. Limanların özelleştirilmesine karşı olduklarını kaydeden KTAMS Başkanı Bengihan, tüm stratejik kurumların özerk ve profesyonel bir yapıya kavuşmasını, siyasetten arındırılmasını ve sermayeye peşkeş çekilmemesini talep ettiklerini söyledi.

“Bakan Arıklı’nın partizanca istihdam yaptığını” iddia eden Bengihan, ancak bu kişilerin, Ehliyetler Birimi’nde veznede çalışabilecek nitelikte olmadığını belirterek, neden işe alındıklarını sordu.

Motorlu Araçlar Birimi ile alakalı eylemlerin de haftaya başlayacağını kaydeden Bengihan, Ehliyetler Birimi’ndeki grev ve eylemin devam edeceğini söyledi. Gerekirse diğer bölgelerde de greve gideceklerini, zorda kalmaları durumunda ise Sivil Havacılık Dairesi’nde greve gidecekleri uyarısında bulunan Bengihan, yılda iki kez grev yasaklandığı için grevin de yasaklanamayacağını kaydetti ve “Uçaklar inemeyecek, kalkamayacak” dedi. Adım atılmazsa Mağusa Limanı’nda da greve gideceklerini belirten Güven Bengihan, “Bizi buna mecbur bırakmayın” diyerek, sadece eksik personelin tamamlanmasını istediklerini söyledi.

