Havaalanında, İstanbul’a gitmek için çıkış yapan Ahmad Bensaidi’nin üzerinde 950 bin Euro nakit bulundu. Yaklaşık 10 gün önce, bu kez İstanbul’dan gelen bir kişinin çantasında 500 bin Euro nakit para tespit edilmişti



Havaalanında, bir kurye operasyonu daha yapıldı, zanlı Ahmad Bensaidi üzerinde 950 bin Euro ile yakalandı. Tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Havaalanında, son olarak Haziran 16 Haziran tarihinde, bu kez İstanbul’dan gelen bir şahsın çantasında 500 bin Euro nakit para tespit edilmişti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmad Bensaıdı’nin Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 28.06.2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan saat 12.54’te giriş yapan zanlının aynı gün saat 13.15’te İstanbul seferi için çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ve üzerinde 950 bin Euro para tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yapılan ilk soruşturmada zanlının farklı tarihlerde havalimanından giriş yapıp, kısa sürede çıkış yaptığını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınacak ifadeler incelenecek kamera görüntülerinin yanı sıra paranın kaynağının araştıracağını söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı, müvekkilinin parayı gümrüğe beyan ettiğini ve bazı evraklar ibraz ettiğini söyledi. Polis, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Havaalanında, son olarak Haziran 16 Haziran tarihinde, bu kez İstanbul’dan gelen bir şahsın çantasında 500 bin Euro nakit para tespit edilmişti.

