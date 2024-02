Hava trafik kontrolörlerinden eylem uyarısı

Hava trafik kontrolörleri, merkezde yaşanacak en ufak olumsuzluk durumunda iş bırakacaklarını açıkladı ve vurguladı: “Her an radarlarımız susabilir, telsizlerimiz kesilip havadaki uçaklarla iletişimimiz kopabilir durumdadır”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, kullandıkları sisteme güvenlerinin kalmadığını vurgulayarak, merkezde yaşanacak en ufak olumsuzluk durumunda iş bırakacaklarını açıkladı.

Sendikada açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Halkımıza, havacılık sektörüne ve Havalimanı ile yolculuk yapacak olan herkese duyurumuzdur:

Uzun zamandan beridir yaptığımız tüm uyarılara rağmen Havalimanı, havacılığın gerektirdiği standartlara getirilememiştir. Geldiğimiz noktada, havacılık hizmetleri için ivedi olarak yapılması gereken her şeyde, işletici şirketin avcuna bakılmaktadır. KKTC’de Havacılık konusunda (sözde) yetkili tek otorite olan Sivil Havacılık Dairesi, devlet eli ile aciz duruma düşürülmüştür. Devlet, T&T ile yaptığı sözleşmenin yükümlülüklerini uygulatmakta aciz olduğu gibi, uygulatamadığı yükümlülükleri kendisi yerine getirmekte de sınıfta kalmaktadır. Havalimanı’nda, havacılık hizmetinin perde gerisinde yapılması gereken ve her biri yatırım ve harcama gerektiren konuların tümü askıya alınmış durumdadır. KKTC de havacılık özel bir şirketin mali politikalarına kurban edilmiş durumdadır.

Halkımıza ve Havacılık sektörüne uyarımız şudur:

Yukarıda açıkladığımız sebepten dolayı, biz Hava Trafik Kontrolörleri olarak, işimizi yaparken kullandığımız sistemlere güvenimiz kalmamıştır. Sürekli, güvenli ve düzenli bir hava trafik hizmeti verebileceğimizin bir garantisi yoktur. Her an radarlarımız susabilir, telsizlerimiz kesilip havadaki uçaklarla iletişimimiz kopabilir durumdadır. Çalışma ortamının ısıtmaları bile çalışmamaktadır. Mevcut şartlarda tahammül edecek veya fedakarlık gösterecek hiçbir durum kalmamıştır. Hava Trafik Kontrol Merkezinde yaşanacak en ufak olumsuzluk durumunda Kontrolörler iş bırakacaktır. Devletin acizliği sonucunda yaşanacak tüm tehlikelerin, gecikmelerin veya tamamlanamayan uçuşların tek sorumlusunun Ulaştırma Bakanlığı olduğunu buradan bildirmek isteriz.”