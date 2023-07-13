Hava trafik kontrolörleri endişeli

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, yeni havalimanında elektrik, aydınlatma ve mobil meteorolojik cihazların havacılık standartlarında olmasını belirtti; ilgili komisyonun ‘uygunluk’ vermediğini ifade etti



20 Temmuz tarihinde açılışı yapılacak olan Havalimanının son durumunu, bizzat işin içerisinde olan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız’a sorduk.

Kapısız, teorik bir eğitim almadıklarını, personelin eğitimden geçmediğini kaydetti. Personelin endişeli olduğunu belirten Başkan Kapısız, havacılık kurallarının belli olduğuna işaret etti, personelin yeni piste ve meydana alışacağını söyledi. Kapısız, personel sayısının yetersiz olduğunun da altını çizdi.

Kapısız, elektrik, aydınlatma ve mobil meteorolojik cihazların havacılık standartlarında olmasını belirtti; ilgili komisyonun ‘uygunluk’ vermediğini ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun yaşanan süreç sonuca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

Kapısız şöyle devam etti:

Erhan Arıklı, havalimanını açmak için ilgili standartları yakalamak ve yerel mevzuatları teker teker tamamlamak yerine tam ters yönde bir hamle yapıp, bütün standartların denetçisi olan kontrollük ve kabul heyetlerini bakanlar kurulunun bir kararı ile bertaraf etmiş, tüm kabul ve onay yetkilerini kendi şahsı üzerine almıştır. Erhan Arıklı ne bir havacılık uzmanıdır ne bir iletişim uzmanıdır ne de bir mühendistir. Biz Hava Trafik Kontrol çalışanları olarak, Erhan Arıklı’nın yapacağı kabullere ve vereceği işletme lisanslarına güvenmiyoruz, bu şartlarda 20 Temmuz’dan sonra biz çalışanları ve meydanı kullanacak olan yolcuları nelerin beklediği konusunda büyük endişelerimiz vardır.”

“Yeni binanın elektrik techizatı, panolar ve sistemlerin elektrik kurumumuz tarafından hala daha onaylanmadığını biliyoruz. Geçici bir kabul sonrası elektrikten kaynaklı oluşacak sorunların altından kalkamayabiliriz. Örneğin yeni bina yolcu doluyken bir elektrik kontağı sonucu çıkan yangına nasıl müdahale edilecek? Elektrikle beslenen aydınlatmalar, pist işaretçileri, havacılık bilgi sistemleri, seyrüsefer cihazları ve daha birçok alet uçak inişi/kalkışı esnasında arızalanırsa hizmetin devamlılığı sağlanabilecek mi? Lokal ve yedekli bir enerji kaynağı 20 Temmuz’da olacak mı? Yoksa tüm bunlar olmadan yeni binanın kabulü Erhan bey tarafından yapılıp herkes kaderine mi bırakılacak?

Meydan meteoroloji bilgisini stabil ve doğru veren bir sistem hala daha yoktur. Mobil cihazlarla/geçici sahra vericileri ile meteorolojik bilgi sunulacağı bilgisini aldık. Mobil cihazlar, özellikle doğal afetlerde veya sahrada, geçici bilgi alışverişini sağlamak maksatlı kullanılan cihazlardır. Bulut tavanı, dikey görüş ve RVR (Pist başından yatay görüş) bilgilerinin verilmeyeceği, rüzgar yönü, kuvveti ve altımetrik basınç bilgilerinin de doğru ve stabil olmadığını biliyoruz. 20 Temmuza yetişir mi bilinmez ama bu bilgiler olmadan hava trafik kontrol hizmeti vermek tehlikelidir.”

Yeni havalimanında itfaiye kategorisi 9’a çıkarılmıştır. Oysa ki mevcut itfaiyemiz kategori 7’yi bile tamamlamaya yetmemektedir. Araç gereç ve taşıtların neredeyse hepsi arızalı durumdadır ve eskimiştir. Kategori 7 ile mevcut meydana bile yetmeyen itfaiye, yeni nesil araç/gereç olmadan daha büyük bir yerleşkeye nasıl hizmet verecek? İtfaiye personeli yeni yerleşke acil eylem planları hakkında eğitildi mi? Erhan Arıklı (artık yetkili O ya!) tüm bu tehlikeleri görmezden gelip yeni meydanı kabul mü edecek?”

Hava Trafik kontrolörleri de yeni binanın gezilmesi haricinde bir eğitime tabi tutulmamıştır. Özellikle kule kontrolörlerimiz, lisanslarını yeni almış tecrübesiz personelden oluşmaktadır. En azından yeni pist kullanılırken yapılacak olan operasyon, genel hatları ile bilir kişiler tarafından belirlenmeli ve kontrolör arkadaşlarımız eğitilmelidir.

Meydan güvenliği Polis tarafından sağlanacaktır ama buna yeterli polis yoktur. Normalde sivil güvenlik personeli alınıp eğitilmesi gerekirdi fakat bu da yapılamadı.”

Normalde 2016 yılında açılması gereken, her milli günde “açılacak” denilen Havalimanının yeni bölümü en nihayet 20 Temmuz tarihinde açılıyor. Türkiye’den gelen talimat sonrasında apar topar açılış için hazırlanmaya çalışılan yeni Havalimanının birçok eksikliğinin olduğu ve çok büyük ihtimalle tıpkı “Acil Durum Hastanesinde” olduğu gibi göstermelik olarak açılıp ardından yeniden kapatılarak eksikliklerinin giderilmeye çalışılacağı gerçeği var.20 Temmuz tarihinde açılışı yapılacak olan Havalimanının son durumunu, bizzat işin içerisinde olan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız’a sorduk.Kapısız, teorik bir eğitim almadıklarını, personelin eğitimden geçmediğini kaydetti. Personelin endişeli olduğunu belirten Başkan Kapısız, havacılık kurallarının belli olduğuna işaret etti, personelin yeni piste ve meydana alışacağını söyledi. Kapısız, personel sayısının yetersiz olduğunun da altını çizdi.Kapısız, elektrik, aydınlatma ve mobil meteorolojik cihazların havacılık standartlarında olmasını belirtti; ilgili komisyonun ‘uygunluk’ vermediğini ifade etti.Bakanlar Kurulu’nun yaşanan süreç sonuca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ’yı görevlendirdiğini anlatan Kapısız, komisyonun bypass edildiğinin altını çizdi. Kapısız, yeni Havalimanı’nın havacılık standartlarına uygun olmadığı için bugüne kadar açılmadığının altını çizdi; “Standartlara uygun değil diyen komisyon bypass edildi, Bakanlar Kurulu, yetkiyi Arıklı’ya verdi. Arıklı ‘uygundur’ dedi.” vurgusunu yaptı.Kapısız şöyle devam etti:Erhan Arıklı, havalimanını açmak için ilgili standartları yakalamak ve yerel mevzuatları teker teker tamamlamak yerine tam ters yönde bir hamle yapıp, bütün standartların denetçisi olan kontrollük ve kabul heyetlerini bakanlar kurulunun bir kararı ile bertaraf etmiş, tüm kabul ve onay yetkilerini kendi şahsı üzerine almıştır. Erhan Arıklı ne bir havacılık uzmanıdır ne bir iletişim uzmanıdır ne de bir mühendistir. Biz Hava Trafik Kontrol çalışanları olarak, Erhan Arıklı’nın yapacağı kabullere ve vereceği işletme lisanslarına güvenmiyoruz, bu şartlarda 20 Temmuz’dan sonra biz çalışanları ve meydanı kullanacak olan yolcuları nelerin beklediği konusunda büyük endişelerimiz vardır.”“Yeni binanın elektrik techizatı, panolar ve sistemlerin elektrik kurumumuz tarafından hala daha onaylanmadığını biliyoruz. Geçici bir kabul sonrası elektrikten kaynaklı oluşacak sorunların altından kalkamayabiliriz. Örneğin yeni bina yolcu doluyken bir elektrik kontağı sonucu çıkan yangına nasıl müdahale edilecek? Elektrikle beslenen aydınlatmalar, pist işaretçileri, havacılık bilgi sistemleri, seyrüsefer cihazları ve daha birçok alet uçak inişi/kalkışı esnasında arızalanırsa hizmetin devamlılığı sağlanabilecek mi? Lokal ve yedekli bir enerji kaynağı 20 Temmuz’da olacak mı? Yoksa tüm bunlar olmadan yeni binanın kabulü Erhan bey tarafından yapılıp herkes kaderine mi bırakılacak?Meydan meteoroloji bilgisini stabil ve doğru veren bir sistem hala daha yoktur. Mobil cihazlarla/geçici sahra vericileri ile meteorolojik bilgi sunulacağı bilgisini aldık. Mobil cihazlar, özellikle doğal afetlerde veya sahrada, geçici bilgi alışverişini sağlamak maksatlı kullanılan cihazlardır. Bulut tavanı, dikey görüş ve RVR (Pist başından yatay görüş) bilgilerinin verilmeyeceği, rüzgar yönü, kuvveti ve altımetrik basınç bilgilerinin de doğru ve stabil olmadığını biliyoruz. 20 Temmuza yetişir mi bilinmez ama bu bilgiler olmadan hava trafik kontrol hizmeti vermek tehlikelidir.”Yeni havalimanında itfaiye kategorisi 9’a çıkarılmıştır. Oysa ki mevcut itfaiyemiz kategori 7’yi bile tamamlamaya yetmemektedir. Araç gereç ve taşıtların neredeyse hepsi arızalı durumdadır ve eskimiştir. Kategori 7 ile mevcut meydana bile yetmeyen itfaiye, yeni nesil araç/gereç olmadan daha büyük bir yerleşkeye nasıl hizmet verecek? İtfaiye personeli yeni yerleşke acil eylem planları hakkında eğitildi mi? Erhan Arıklı (artık yetkili O ya!) tüm bu tehlikeleri görmezden gelip yeni meydanı kabul mü edecek?”Hava Trafik kontrolörleri de yeni binanın gezilmesi haricinde bir eğitime tabi tutulmamıştır. Özellikle kule kontrolörlerimiz, lisanslarını yeni almış tecrübesiz personelden oluşmaktadır. En azından yeni pist kullanılırken yapılacak olan operasyon, genel hatları ile bilir kişiler tarafından belirlenmeli ve kontrolör arkadaşlarımız eğitilmelidir.Meydan güvenliği Polis tarafından sağlanacaktır ama buna yeterli polis yoktur. Normalde sivil güvenlik personeli alınıp eğitilmesi gerekirdi fakat bu da yapılamadı.”