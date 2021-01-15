banner583
banner590
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
47 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
102 0
 
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
118 0
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
14 0
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
138 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
24 0
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
29 0
banner529
banner570

Hava soğuyacak

banner476

Hava soğuyacak
banner601

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren yer yer sağanak ve fırtına, çarşambadan itibaren ise sabah saatlerinde don olayı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 16–22 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu; pazar günü, parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu; pazartesi, parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu ve salı günü ise, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Çarşambadan itibaren havanın az bulutlu ve sabah saatlerinde ise don olayı beklendiği kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 15 - 18ºC, ikinci yarısı ise 11-14ºC dolaylarında seyredecek.   

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.         

banner342
Etiketler; #sıcaklık
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.