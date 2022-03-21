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Hava soğuk ve yağmurlu olmaya devam edecek

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Hava soğuk ve yağmurlu olmaya devam edecek

Hava önümüzdeki günlerde soğuk ve Cuma  gününe kadar yağmurlu  olacak; dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar  yağacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, Cuma gününe kadar hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 10 - 13 santigrat derece dolaylarında seyredecek; sonraki günlerde ise 16 – 19 santigrat derece olacak.  Yarın Çarşamba ve Perşembe günleri sabah saatlerinde don olayı da bekleniyor.

Rapora göre yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri, parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak; dağlık kesimler karla karışık  yağmur ve kar  bekleniyor.

Cuma günü hava sıcaklığı yaklaşık 3 derece artacak ve Pazar gününe kadar açık ve az bulutlu geçecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günleri Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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