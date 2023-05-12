Hava sıcaklıkları yükseliyor

Hava sıcaklığının ileriki günlerde 34 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, b ölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı bu sürede, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 27- 30 ºC, diğer günlerde ise 31 - 34 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

