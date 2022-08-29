banner762
banner815
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
14 0
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
15 0
 
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
28 0
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
34 0
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
16 0
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
44 0
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
89 0
banner797

Hava sıcaklıkları yükseliyor

banner476

banner825
Hava sıcaklıkları yükseliyor
Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38, sahillerde 34 derece dolaylarında olacağını belirtti.
Dairenin 5 Eylül’e kadarki süreye dair hava tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak; rüzgar ise genellikle kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek.
Tahminlere göre yarından itibaren 1 Eylül Perşembe’ye kadar sabah saatleri sis de bekleniyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.