Hava sıcaklıkları yükseliyor

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38, sahillerde 34 derece dolaylarında olacağını belirtti.
Dairenin 5 Eylül’e kadarki süreye dair hava tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak; rüzgar ise genellikle kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek.
Tahminlere göre yarından itibaren 1 Eylül Perşembe’ye kadar sabah saatleri sis de bekleniyor.
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