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Hava sıcaklıkları yükselecek

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Hava sıcaklıkları yükselecek
Hava sıcaklığının ileriki günlerde 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.                                                                                                                   
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile periyodun ilk günleri serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalacak.  En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 - 24 ºC, 
diğer günlerde ise 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek.           
Rüzgarın, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise   
Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esmesi bekleniyor.
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