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Hava sıcaklıkları 32 dereceye kadar çıkacak sonra düşecek

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Hava sıcaklıkları 32 dereceye kadar çıkacak sonra düşecek
Hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 3-4 derece düşmesi öngörülüyor. 
Meteoroloji Dairesi’nin 5 – 11 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC periyodun ilk günü yüksek, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rüzgar ise periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Hava sıcaklığı önceleri 29-32 derece civarında, daha sonra ise 25-28 derece civarında seyredecek.
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