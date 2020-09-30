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Hava sıcaklığı önce düşecek sonra yeniden yükselecek

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Hava sıcaklığı önce düşecek sonra yeniden yükselecek

Meteoroloji Dairesi, 7 Ekim’e kadar yağmur beklenmediğini, en yüksek hava sıcaklığının 37 derece olacağını açıkladı.

Dairenin, 7 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre, periyodun ilk yarısında nisbeten serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk yarısı 30-33 derece, ikinci yarısı ise 34-37 derece, sahillerde ise periyot boyunca  28- 31 derece dolaylarında olacak.

Genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman ise kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

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