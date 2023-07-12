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Hava sıcaklığı hissedilir derecede artacak

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Hava sıcaklığı hissedilir derecede artacak
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Hava sıcaklığı yarından itibaren hissedilir derecede artacak. Meteorolojik tahminlere göre, 13-19 Temmuz tarihleri arasında sıcaklık 41-44 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında  kalacak.
Hava periyot boyunca açık geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 36-39 derece olacak. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
Öte yandan, Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinde yayımladığı ihbarda, hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerine çıkacağını duyurmuş, hem yetkililere hem de vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edilmişti.
 
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