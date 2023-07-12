Hava sıcaklığı hissedilir derecede artacak

Hava sıcaklığı yarından itibaren hissedilir derecede artacak. Meteorolojik tahminlere göre, 13-19 Temmuz tarihleri arasında sıcaklık 41-44 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, b ölge genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava periyot boyunca açık geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 36-39 derece olacak. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinde yayımladığı ihbarda, hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerine çıkacağını duyurmuş, hem yetkililere hem de vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edilmişti.

